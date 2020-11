Triptis: Blind und kriechend Menschen retten

Im Saale-Orla-Kreis gibt es jetzt 16 neue Feuerwehrkräfte, die unter schwerem Atemschutz in den Einsatz gehen können. Mit dem Abschluss ihrer Ausbildung am Wochenende in Triptis, haben sich die 15 Männer und zwei Frauen dafür qualifiziert.

Zunächst stand für die Teilnehmer des Lehrgangs am Freitagabend die theoretische Prüfung an. Gut 30 Fragen über die Atmung in der Biologie, Atemschutzgerätetypen, Sicherheitsvorschriften, aber auch Giftstoffe mussten beantwortet werden. „Wir haben durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse in der Theorieprüfung“, freute sich der Triptiser Stadtbrandmeister und Lehrgangsleiter Uwe Eitner nach der Auswertung der Fragebögen.

Im Anschluss an die Prüfung übernahm Steven Burkhardt, der stellvertretende Wehrführer in Triptis, die theoretische Vorbereitung auf den kommenden Tag. Sowohl Suchtechniken in durch Rauch undurchsichtigen Räumen als auch das Verhalten bei einem Atemschutznotfall stand auf dem Programm. „Wir müssen uns vorbereiten, falls es zu einem Notfall kommt und ihr keine Luft mehr zum Atmen habt“, erklärte Steve Burghardt.

Am wichtigsten sei, dass dann keine Panik ausbreche. „Wenn es zu einem Totalausfall eures Atemschutzgerätes kommt und ihr null Sicht habt, kommt Panik auf, wenn ihr falsch atmet. Dann reißt ihr euch die Maske herunter und nach drei Atemzügen hat es sich dann mit euch erledigt“, schärfte er ein, bevor er erklärte, welche Handlungsmöglichkeiten dem Atemschutzgeräteträger beim Ausfall der Luftversorgung zur Verfügung stehen.

Simulation in der Waschhalle

Am folgenden Samstagmorgen schlugen die Teilnehmer ihr Lager in der Waschhalle des Triptiser Feuerwehrgerätehauses auf und rüsteten sich mit den Atemschutzgeräten aus. Zum Aufwärmen ging es für die Teilnehmer, jeweils im Zweier- oder Dreiertrupp, zuerst auf ein Ergometer und einen Stepper. Im Anschluss ging es dann vor die Fahrzeughalle, wo den Einsatzkräften ein gelber Sack über den Helm gezogen wurde, um die schlechte Sicht in einem verqualmten Raum zu simulieren.

In der Fahrzeughalle war ein Bereich von etwa fünf mal neun Metern vorbereitet worden, in dem die Einsatzkräfte nach Gegenständen und Menschen suchen sollten. Zwei lebensgroße Puppen simulierten zwei Erwachsene, einen in einer Ecke des Raumes, einen anderen zusammengesackt an einem Tisch mitten im Raum sitzend. Ein umgestürzter Tisch, unter dem eine Babypuppe lag, sollte ein drittes zu rettendes Menschenopfer simulieren. Zudem wurden auch eine Gasflasche sowie ein Kanister im Raum platziert, die es zu finden galt.

Im Raum mussten sich dann die eingesetzten Atemschutzgerätetrupps an den Wänden entlang bewegen, um die Puppen und Gegenstände zu finden. Wegen der massiven Sichteinschränkung mussten die Einsatzkräfte deshalb den sogenannten Seitenkriechgang in Kombination mit der Wandtechnik zur Absuche einsetzen. Dabei bleibt der Truppführer immer mit einer Hand an der Wand des Raumes. Während er auf einem Bin kniet, bewegt er zum Tasten das andere Bein ausgestreckt im Halbkreis vor sich. In der Hand die zum Innenraum zeigt, hält er eine Bandschlinge, die an der anderen Seite vom Truppmann gehalten wird. Dadurch kann der Abstand und damit der Suchradius der beiden Einsatzkräfte vergrößert werden.

Szenario: Treppenhaus eingestürzt

Der Truppmann hingegen tastet seine Umgebung mit dem Stil der mitgeführten Feuerwehraxt im Halbkreis vor sich ab. Mit dieser Suchtechnik gelang es den Einsatzkräften dann auch, die Gegenstände und Puppen im Raum zu finden. Zudem hatten sie die Aufgabe, alle Ereignisse, wie zum Beispiel das Auffinden besonderer Objekte sowie auf Anfrage der Atemschutzüberwachung ihre Luftdruckflaschen-Füllstände, zu melden. Als Atemschutzüberwacher diente der Notfallsanitäter Luca Thurau der Freiwilligen Feuerwehr Triptis.

Durch das simulierte Fenster im Übungsturm wird der Ausstieg über eine Steckleiter trainiert. Lehrgangsleiter Uwe Eitner (rechts) beobachtet die Situation. Foto: Oliver Nowak

Gleich darauf stand für die Einsatzkräfte eine weitere Übung in der Fahrzeughalle an – dieses Mal ohne verminderte Sicht. Es galt, den zweigeschossigen Übungs- und Lagerturm über die Treppe samt schlauchführendem Strahlrohr zu besteigen. Den Rückweg hingegen mussten die Einsatzkräfte durch eine Fensteraussparung über eine Steckleiter bewerkstelligen, da in dem geübten Szenario das Treppenhaus vor dem Rückzug eingestürzt war.

Danach ging es dann zum Atemschutznotfalltraining. In der Übung lernten die Einsatzkräfte unter anderem, wie sie ihren Mitteldruckschlauch vom Lungenautomat beziehungsweise den von einer anderen Einsatzkraft per Steckkupplung an eine andere Luftversorgung koppeln können. Zuerst mit Sicht, dann wiederum mit einem gelben Sack über dem Helm.

Diskonebel schränkt die Sicht stark ein

In der darauf folgenden, finalen Einsatzübung ging es für die Einsatzkräfte zum Stadtbauhof in Triptis. Dort waren drei hintereinander liegende Räume ähnlich wie bei der morgendlichen Übung in der Fahrzeughalle mit Gegenständen und Puppen präpariert. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Räume massiv durch sogenannten Diskonebel verqualmt und zugleich verdunkelt waren.

Die Konzentration des Nebels war dabei so stark, dass die Sicht deutlich unter einem halben Meter lag und die den Trupp begleitenden Ausbilder selbst Mehrbereichsfiltermasken tragen mussten. Zum Beobachten der Einsatzkräfte kamen Wärmebildkameras zum Einsatz.

Parallel dazu wurde auf dem Hof der Stützpunktwehr Triptis das taktische Verhalten Beim betreten von Brandräumen an der Tür geübt sowie das Vorrücken in den Brandraum, inklusive der Abwehrtechnik bei einer Rauchgasdurchzündung.

Lehrgangsleiter Uwe Eitner bedankte sich nach Abschluss und Bestehen der Ausbildung bei seinen Teilnehmern und lobte vor allem das vorbildlich Verhalten sowie die Lernbereitschaft der neuen Atemschutzgeräteträger.