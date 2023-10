Trittsicher durchs Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Die Top-5-Veranstaltungen für das Wochenende im Saale-Orla-Kreis

1. Abfischen und Familienfest im Plothener Teichgebiet

Turnierangeln, Bogenschießen, Wald-Rätsel, Lagerfeuer, Wildmobil, Natur-Escape-Room, Bastelstation und Tombola sind einige der Aktivitäten rund im die Jugendherberge „Am Hausteich“ am Samstag. Neben einer Wasserentdeckungsreise, dem Auftritt des Jugend- und Kinderballett „kess“ und einer Führung zum Pfahlhaus gibt es Infostände sowie Vorträge und natürlich Kulinarisches.

2. Wandern auf hundertjährigen Spuren in Ziegenrück

Mit der Natur- und Landschaftsführerin Kerstin Höbelt kann am Samstag ab 10 Uhr „auf hundertjährigen Spuren“ der alte Ziegenrücker Wege gewandelt werden. Für die vier oder zehn Kilometer lange Strecke geht es am Vereinshaus los – mit trittsicherem Schuhwerk und eigener Rucksackverpflegung.

3. Kirmes inSchlettwein

Im Pößnecker Ortsteil Schlettwein wird vier Tage Kirmes gefeiert. DJs eröffnen am Freitag ab 20 Uhr im Bergschlösschen, und ab 14 Uhr am Samstag steigt das bunte Treiben für die ganze Familie mit dem traditionellen Umzug. Zum musikalischen Frühschoppen am Sonntag spielen ab 10 Uhr die Reinstädter Musikanten, und die Kirmeskapelle aus Sachsenhausen zieht mit einem Großen Ständchen durch die Straßen und Gassen.

4. Kirmes in Oppurg mit Lampionumzug

Von Freitag bis Montag dauert auch die Oppurger Kirmes. Verschiedene sportliche Wettkämpfe sind geplant. Der Lampion- und Fackelumzug startet am Freitag um 18.30 Uhr mit anschließendem Lagerfeuer auf dem Sportplatz. Der Höhepunkt wird die Straßenkirmes im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses am Samstag ab 14 Uhr in Regie der Schlossnarren sein. Die Schalmeien spielen am Sonntag ab 8 Uhr, bevor um 10 Uhr Erntedankgottesdienst ist. Ab 10 Uhr ist am Montag Ausklang mit Frühschoppen.

5. Dschungelpartyin der Therme

Eine abenteuerliche Dschungelparty gibt es am Samstag ab 13 Uhr in der Ardesia-Therme Bad Lobenstein. Im Strömungskanal warten Überraschungen, im Warmbecken tummeln sich Piranhas, und Beweglichkeit kann beim Limbo getestet werden. Dschungelbowle stillt den Durst in der tropischen Hitze.