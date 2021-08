Trotz starker Niederschläge: Entspannte Lage an der Saale

Blankenstein. Weiterhin entspannt zeigt sich die Lage am Bleilochstausee angesichts der jüngsten Niederschläge.

In der Nacht zum Dienstag war am Pegel der Saale in Blankenstein der mehrjährige mittlere Durchfluss kurzzeitig leicht überschritten worden. Statt der üblichen 11,6 Kubikmeter pro Sekunde waren es bis 16 Kubikmeter pro Sekunde, die gemessen worden sind.

Auch der Wasserstand blieb im Bereich des Pegels weitgehend bei den Normalwerten. Der mehrjährige mittlere Wasserstand von 120 Zentimetern ist nur kurzzeitig ganz leicht überschritten worden. Schon im Verlauf des Dienstags ging der Pegel wieder zurück.

Gut gefüllt zeigt sich bereits den gesamten Monat der Bleilochstausee. Die starken Niederschläge vom Montag führten auch dort zu keinem relevanten Anstieg. Am Montag und Dienstag war der Pegel konstant bei 407,32 Meter über NN gehalten worden. Das sind 2,68 Meter unter der möglichen Vollstauhöhe.

Brückenbau bei Saaldorf: Pegel muss wieder runter

Vermeintlich 30 hilflose Kinder auf Hohenwarte-Stausee: Hopfgarten und Hopfenmühle bei Alarmierung verwechselt