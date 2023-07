Turbulente Zeiten: Leipziger Grafikbörse stellt auf Schloss Burgk aus

Burgk. Vernissage-Gäste zeigten sich beeindruckt, lobten die Vielseitigkeit der Inhalte und der Techniken.

Am Samstag strebten dem Museum Schloss Burgk neben Interessenten auch andere Besucher zu. Eltern, Großeltern und Verwandte kamen zum Konzert der Musikschule „Musika Wisenta“. Zudem gab es die Eröffnung einer Ausstellung der Leipziger Grafikbörse. 16 Uhr begann die Vernissage mit dem Titel „Turbulenzen“.

„Im vergangenem Jahr feierte die Leipziger Grafikbörse ihr 50-jähriges Bestehen – wir zeigen also eine Jubiläumsausstellung“, sagte Museumsleiterin Sabine Schemmrich in ihren einleitenden Worten. 1972 gründeten junge Leipziger Künstler innerhalb des Künstlerverbandes eine Arbeitsgruppe. Dem vom Staat kontrollierten Kunsthandel sollte eine Plattform entgegengestellt werden, die Künstlern eine Möglichkeit zur Bekanntmachung ihrer Werke bot und Kunstinteressierten die Möglichkeit zum Erwerb originaler Druckgrafik, lies Sabine Schemmrich wissen. Die erste Grafikbörse organisierten die Künstlern selbst. „Ein Novum in der DDR“, so die Museumsleiterin. Vereinen, wie der Leipziger Grafikbörse, sei es zu verdanken, dass Grafik wieder eine feste Größe in der Gegenwartskunst einnimmt, betonte sie.

Erregung, Aufregung, Unruhe

Auf eine ähnliche Bindung zu Grafik und Buchkunst könne das Museum Schloss Burgk verweisen. Die grafische Sammlung, die Exlibris-Sammlung sowie die Sammlung Künstler- und Unikatbücher sowie original grafischer Zeitschriften umfasse mehr als 100.000 Arbeiten. Das zeigt sich in den Ausstellungen des Hauses. Zum Thema „Turbulenzen“ reichten 90 Künstlerinnen und Künstler Arbeiten ein.

Christina Meißner mit ihrem Violoncello. Foto: Renate Klein

Das Adjektiv „turbulent“ bezeichne ein durch großes Durcheinander, ebenso Lebhaftigkeit, allgemeine Erregung, Aufregung, Unruhe, die durch schnell ablaufende Aktivitäten und Aktionen entsteht, ließ die Museumsleiterin wissen. „Nahezu jeder wird zustimmen, wenn ich sage: Wir leben in turbulenten Zeiten. Corona, dann Kriege, Klimaveränderungen und Energiekrise“, meinte Schemmrich. An der Ausstellung sind Künstler aus der Region beteiligt.

Steffen Böttcher, Vorsitzender der Leipziger Grafikbörse, dankte der Museumsleiterin und ihrem Team für ihren Einsatz. Schon zum fünften Mal macht die Grafikbörse in Burgk Station. Böttcher nannte Stationen der Ausstellung. Die Vereinsmitglieder müssten die Ausstellung immer aufbauen. „Hier auf Schloss Burgk lade ich alles vor der Tür ab und geh wieder“, sagte er. Alle Arbeiten der Ausstellung können erworben werden. Es genügt, an der Museumskasse eine Nachricht zu hinterlassen. Der Kontakt zur Grafikbörse wird hergestellt. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgte Solocellistin Christina Meißner aus Weimar.

Alle, die in den Ausstellungsräumen unterwegs waren, zeigten sich beeindruckt. So lobte Leonie Leucht aus Schöndorf die Vielseitigkeit der Inhalte und auch der Techniken. Bis 15. Oktober bleibt die Ausstellung im Museum Schloss Burgk. Besichtigen kann man sie von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen, 10 bis 18 Uhr.

Nach der Vernissage kam man noch in den Genuss eines Konzertes, das Christina Meißner mit ihrem Violoncello gab. „Als Gründungsmitglied der Klassik Werkstatt Weimar beschäftige ich mich seit Langem mit dem Liedgut der Hildegard von Bingen“, sagte sie. Christina Meißner bearbeitet diese Werke und brachte auch einige davon zu Gehör. Unter dem Titel „Von Licht und Schatten“ gab sie Werke verschiedener Komponisten zu Gehör. Dabei lotete sie nahezu alle Möglichkeiten ihres Instrumentes aus, gab auch der Impression Raum und setzte Turbulenzen in Töne um.