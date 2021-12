Tyrannei einer Minderheit

Peter Hagen zur Beendigung des Montagspukes in Bad Lobenstein.

Das Geschrei ist groß. Auf dem Markt, wenn die Behörden energisch das durchsetzen, was sie zuvor mit Engelsgeduld angekündigt haben. Und im Internet, wenn sich die vermeintlichen Hüter von Demokratie und Grundrechten mit ihren augenscheinlich nicht vorhandenen Rechtskenntnissen weiter gegenseitig befeuern.

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“, ist auf der mit raubkopierten Bildern versehenen Einladung zum Montagsspaziergang zu lesen. Die Minderheit der Coronaleugner nimmt für sich in Anspruch, der Mehrheit unserer Gesellschaft diktieren zu müssen, sich nicht an geltendes Recht und Gesetz zu halten. Verschwörungsmythen statt logisches Denken. Youtube-Uni vor Wissenschaft.

Natürlich waren unter den 130 Teilnehmern in Bad Lobenstein nicht nur Verrückte und Vandalen. Doch die angestimmten Weihnachtslieder klangen nie gruseliger, als in dieser Atmosphäre angestauten Hasses auf alles, was eine freiheitliche Demokratie ausmacht.

Und leider scheint mancher wirklich unbelehrbar. Einer der Montagsspaziergänger, der erst im September mit einer gerichtlichen Geldauflage einer Verurteilung entging, bekommt jetzt abermals eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Irgendwann wird er vielleicht verstehen, was Rechtsstaat bedeutet.

