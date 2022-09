UBV im Kreistag Saale-Orla fordert Fristverlängerung für Grundsteuererklärung

Gut 300 Bürger nahmen an der Informationsveranstaltung zur Grundsteuererklärung in der Wisentahalle teil.

Schleiz. 300 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Informationsveranstaltung in Schleiz teil. Ministerin stellte sich der Diskussion

Der große Zuspruch weist auf die Brisanz des Themas hin: Gut 300 Bürger nahmen an der Informationsveranstaltung zur Grundsteuererklärung am zurückliegenden Donnerstag in der Schleizer Wisentahalle teil. Eingeladen hatte die Unabhängige Bürgervertretung des Saale-Orla-Kreises (UBV). Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) folgte der Einladung der UBV.

Die Ministerin habe sich der Diskussion und der Kritik zu Problemen beim Ausfüllen der Grundsteuererklärungen gestellt, berichtete Wolfgang Kleindienst, UBV-Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Saale-Orla-Kreises. Im Mittelpunkt standen die Ausführungen der Grundsteuer-Expertin des Finanzministeriums Carolin Radtke. Schwerpunkte waren u.a. Fragen zu anhaltenden Problemen des Portals „Elster“, wo die Erklärungen digital abgegeben werden können, zu Erben- und Wohngemeinschaften, zur Thematik Wohnfläche oder zu land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Bis 31. Oktober 2022 sind alle Grundstückseigentümer verpflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben. Diese Frist gerät immer mehr in die Kritik, da bis 1. September gerade einmal 12 Prozent der Erklärungen in Thüringen eingegangen sind.

Wolfgang Kleindienst übergab am Ende der Veranstaltung Finanzministerin Heike Taubert einen Offenen Brief mit der Forderung, sich für eine Fristverlängerung einzusetzen. Probleme beim Ausfüllen der Erklärungen und niedrige Rückmeldungen seien Anzeichen dafür, dass die Frist 31. Oktober nicht einzuhalten sei. Dabei sei der Zeitaufwand für Gemeindeverwaltungen zur Umsetzung der neuen Grundsteuer zu berücksichtigen. Die UBV spricht sich für die Empfehlung des Bundesfinanzministeriums zur Aufkommensneutraltität aus. Hierbei sollen die Gemeinden nicht mehr Grundsteuern mittels veränderter Hebesätze einnehmen wie bisher.