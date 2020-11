Über 700 Schulstunden fallen wöchentlich im Saale-Orla-Kreis aus

Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 sind an den Staatlichen Schulen im Saale-Orla-Kreis in einer Stichprobenwoche 718 und damit 5,8 Prozent der geplanten Unterrichtsstunden ausgefallen, davon 457 ersatzlos. In 706 Stunden gab es Vertretungsunterricht. In einer weiteren Stichwoche im Herbst fielen sogar 995 Stunden aus.

Das geht aus einer Antwort von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf die Kleine Anfrage des Hirschberger Landtagsabgeordneten Uwe Thrum (AfD) zum Unterrichtsausfall und Lehrermangel hervor. Laut der Aufstellung des Ministeriums gab es in jenem Schuljahr einen Bedarf von 534,24 Vollzeitlehrerstellen im Saale-Orla-Kreis. Insgesamt waren 562 Personen auf 527,9 Vollzeitstellen tätig. Seit dem Schuljahr 2017/18 wurden 108 Lehrkräfte eingestellt. Im gleichen Zeitraum sind 100 Personen ausgeschieden und somit knapp 90 Vollzeitstellen frei geworden. Über die Anzahl der unbesetzten Stellen wurden keine Angaben gemacht, zumal in der Kleinen Anfrage 7/1114 nicht explizit danach gefragt wurde. Im Schuljahr 2019/20 waren 24 Lehrer langfristig krankgeschrieben. Mit 6,9 Prozent war der Anteil der dauerkranken Pädagogen an den Regelschulen am höchsten. Horterzieher mit Lehrbefähigung stärken „Der durchschnittlich wöchentliche Unterrichtsausfall von 863 Stunden entspricht etwa 35 Lehrerstellen. Anstatt nun endlich mehr Personal einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Bildungsnotstand zu beseitigen, wurden in den letzten drei Jahren 17 Planstellen abgebaut“, kritisierte Uwe Thrum. Als Vater von drei schulpflichtigen Kindern sei es ihm ein besonderes Anliegen, den Unterrichtsausfall und Lehrermangel zu beseitigen. Der Hirschberger, der Sprecher für Jugend und Handwerk seiner Fraktion ist, spricht sich unter anderem dafür aus, Horterzieher mit Lehrbefähigung zu stärken und eine Erlangung der Lehrbefähigung im Grundschulunterricht in Nebenfächern wie Musik, Sport, Schulgarten, Werken oder Kunst wieder zu ermöglichen.