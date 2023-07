Über die Neustädter und die Pößnecker Freimaurerloge

Christine Müller ist Stadtarchivarin in Neustadt.

Neustadt/Pößneck. Wer waren die Gründer der Neustädter und der Pößnecker Freimaurer? Ein Vortrag im Museum für Stadtgeschichte Neustadt

Vor gut 90 Jahren, im Frühjahr 1933, löste sich in der Region unter dem Druck der Nationalsozialisten auch die Neustädter Freimaurerloge „Johannes im Orlagau“ auf. Das Wissen um diese Gemeinschaft verschwand fast vollständig aus dem Gedächtnis der Stadt. Doch Teile des 1933 beschlagnahmten Logenarchivs gelangten nach einer abenteuerlichen Reise durch deutsche und sowjetische Archive ins Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, wo sie heute lagern.

Wer waren die Neustädter Logengründer 1895 und welche Rolle spielte dabei die ältere Pößnecker „Goethe“-Loge? Welche Probleme brachte der Bau des Neustädter Logenhauses in den 1920ern mit sich? Wie ging man mit den Anfeindungen durch die nationalsozialistische Propaganda um? Antworten auf diese und andere Fragen bietet eine Lesung an, zu welcher am Donnerstag, 3. August, um 18 Uhr ins Museum für Stadtgeschichte Neustadt eingeladen wird. Frei nach dem Motto „Keine gewöhnliche Vergnügungsgesellschaft – Die Loge ‘Johannes im Orlagau’ im Spiegel ihrer Protokolle, Jahresberichte und Briefe“ stellt die Stadtarchivarin Christine Müller verschiedenste Quellen zur Geschichte der Neustädter Freimaurer vor.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Vorverkaufskarten gibt es im Neustädter Lutherhaus.