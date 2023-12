Über Menschen im Saale-Orla-Kreis, die zu Festtagen im Verborgen wirken

Marcus Cislak dankt all jenen, die zu Weihnachten arbeiten mussten, und deren Familien – ein Kommentar.

Die Feiertagsdienste erden einen als als Reporter, demütig blickt man auf die Personen – es sind nicht gerade wenig –, die arbeiten müssen. Es sind nicht nur die Werktätigen, die im und fürs Krankenhaus, in der Gastronomie, als Taxi- oder Zugfahrer, Veranstaltungstechniker, Pfarrer oder Polizisten, Medienschaffende oder Landwirte, sondern auch zahllose Ehrenämtler, die mitwirken. Feuerwehrleute und Weihnachtsmänner sind darunter. Sie alle tragen dazu bei, das Leben, was scheinbar mehr oder weniger zu Weihnachten stillsteht, am Laufen zu halten – oft im Verborgenen.

Es braucht diese Menschen. Denn viele gehen im Kreis der Familie im Restaurant essen, feiern gern auf zahlreichen Partys, anderen passiert ein Malheur und müssen behandelt werden oder brauchen seelsorgerischen Rückhalt, weil sie einsam sind oder andere psychische Probleme haben, die besonders zum Fest der Liebe hervortreten.

Ohne den Rückhalt aus den Familien und Freunden der an den Festtagen Arbeitenden geht es gar nicht. Es gehört sehr viel Verständnis dazu, dafür werbe ich! Vielen Dank.