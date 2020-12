Überschlagen und verletzt bei schneeglatter Straße - Einbrecher

Wegen Schneeglätte verunglückt

Montagabend fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw von Lichtenbrunn kommend in Richtung Bad Lobenstein. Offensichtlich wegen Schneeglätte kam sie von der Straße ab und fuhr anschließend eine Böschung hinunter. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Pkw überschlägt sich

Am Montagabend fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw aus Richtung Ziegenrück in Richtung Eßbach. Kurz vor dem Ortseingang kam er in einer Rechtskurve, vermutlich auch aufgrund Glätte von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Dabei verletzte sich der Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Diebe auf Einbruchstour

In der Nacht auf Montag kam es Am Postberg in Triptis zu mehreren Einbrüchen. Der oder die unbekannten Täter brachen hier in mehrere Keller ein und entwendeten u. a. ein E-Bike mit Ladegerät, Akku und Navigationsgerät im Gesamtwert von ca. 2500 Euro, sowie mehrere Flaschen Bier, Zigaretten und Werkzeuge. Hinweise bitte an die Polizei: Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

Weitere Blaulichtmeldungen für Ostthüringen