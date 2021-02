Unerhörter Alarm wegen Pfannengericht in Schleizer Haus für Betreutes Wohnen

Dieses missglückte Pfannengericht löste in einer Schleizer Wohnung am Dienstag den Rauchmelder aus.

Schleiz. In der Schleizer Schmiedestraße schlug am Dienstag der Rauchmelder Alarm. Bis die Feuerwehr alarmiert wurde, vergingen aber ganze 40 Minuten

„Stell dir vor es brennt und keiner kommt“, dieser Werbespruch wird bundesweit dafür verwendet, Menschen zum Beitritt in die Freiwilligen Feuerwehren zu bewegen. Denn ohne diese sind schwerwiegende Brände nicht zu bekämpfen. Gleiches gilt aber auch, wenn die Feuerwehr erst gar nicht alarmiert wird. „Wir hatten am Dienstagabend erneut eine Alarmierung wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders in einem Haus für Betreutes Wohnen in Schleiz. Die Alarmierung erreichte uns aber eigentlich viel zu spät, sodass wir von Glück reden können, dass die Bewohnerin der Wohnung mit dem Schrecken davonkam“, schildert Stadtbrandmeister Ronny Schuberth das Ergebnis des Brandeinsatzes. Die Hintergründe regen dabei zum Nachdenken an.