Unfall auf der Autobahn 9 bei Triptis mit Leichtverletzten

Triptis. Am Mittwochmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr Triptis aus

Unweit der Autobahnauffahrt Triptis in Fahrtrichtung München kam es Mittwochmorgen kurz vor acht Uhr zu einem Auffahrunfall. Das teilten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr von Triptis unserer Redaktion mit. Ein Auto prallte bei Kilometer 202,4 auf der rechten Spur der Autobahn 9 auf einen Lastkraftwagen. Zwei an dem Unfall beteiligte Personen wurden dabei leicht verletzt, so Stadtbrandmeister Uwe Eitner. Ein dritter Fahrzeuginsasse blieb unverletzt. Sie konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Fahrzeug retten.

Unfallwagen mit ausgelöstem Airbag Foto: Feuerwehr Triptis

Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes nahm anschließend, so Eitner weiter, die beiden verletzten Menschen zur Beobachtung mit in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Zwei der drei Fahrspuren waren über den Zeitraum des Einsatzes für den Verkehr offen. Die rechte Spur war bis zum Ende des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr konnte das nicht mehr fahrbereite, verunfallte Auto auf die Standspur bugsieren, damit ein Abschleppwagen es mitnehmen konnte.

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Die Freiwilligen Helfer aus Triptis waren alsbald wieder einsatzbereit.