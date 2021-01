Unfall in Gräfenwarth: Fahrer war mit 3,28 Promille unterwegs

Ein Verkehrsunfall mit einem Volvo und einem Lastwagen hat sich Dienstag, gegen 10.30 Uhr, in Gräfenwarth ereignet (diese Zeitung berichtete). Wie die Polizei nun mitteilte, hatte der 46-jährige Fahrer des Volvos mit Geraer Kennzeichen bei der Unfallaufnahme 3,28 Promille.

Der Unfall ereignete sich, als der Mann mit seinem Volvo von der Straße Am Teich auf die Stauseestraße abbiegen wollte. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Lastwagen und fuhr diesem in die Seite. Während der Lastwagenfahrer anhielt, versuchte der Unfallverursacher allerdings sich mit seinem stark beschädigten Volvo vom Unfallort zu entfernen. Allerdings kam er mit seinem Fahrzeug nicht mehr sehr weit.

Die Polizei fand den Fahrer in Gräfenwarth noch am Steuer sitzend auf. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde zwei Blutprobenentnahmen im Schleizer Krankenhaus vorgenommen. Gegen den Fahrer des Volvos wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am fahruntüchtigen Volvo auf etwa 8000 Euro. Am Lastwagen sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden.

Zur Beseitigung der Fahrzeugtrümmer sowie ausgelaufener Kraftstoffe des Volvo wurde die Stützpunktfeuerwehr Schleiz zum Unfallort alarmiert. Auf einer Länge von rund 50 Metern war eine ölige Schicht auf der Straße. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste Stauseestraße für etwa 40 Minuten halbseitig gesperrt werden.