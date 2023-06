Unfall kappt Schleizer Hotel den Strom

Schleiz. Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend mit seinem Auto gegen einen Verteilerkasten gekracht und sorgte so für einen Stromausfall.

Ein Hotel ohne Strom war die Folge eines Unfalls in der Straße Heinrichsruh in Schleiz. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der 23 Jahre alter Fahrer gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach eine Hecke und krachte gegen einen Stromverteilerkasten.

Der Autofahrer blieb dabei unverletzt, das Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Ein in der Nähe befindliches Hotel beklagte durch den Schaden am Verteilerkasten einen Stromausfall. Der örtliche Energieversorger kümmerte sich um die Wiederherstellung der Stromversorgung.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Variante des Textes war fälschlicherweise von einem Lkw-Unfall berichtet worden. Es handelte jedoch um einen Pkw. Wir bitten dies zu entschuldigen.

