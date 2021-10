Unfall kurz vor Baustelle auf der A9

Schleiz. Ein Kleintransporter ist am Freitagmorgen in das Heck eines Lastwagens gekracht.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schleiz mussten am Freitagmorgen kurz nach 6.30 Uhr auf die Bundesautobahn 9 ausrücken. Kurz zuvor war ein Kleintransporter frontal in das Heck eines Lastwagens gekracht. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Bad Lobenstein kurz vor der Einfahrt in die Baustelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zwei der drei Fahrspuren für etwa eine Stunde sperren, um Trümmerteile und auslaufende Betriebsstoffe der Fahrzeuge aufzunehmen. Verletzt wurde niemand.