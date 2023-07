Franziska Wolf (links), Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera, leitete den ersten Warnstreik bei Mercer Timber in Friesau.

Unsichere Entschlossenheit: Warnstreik am Sägewerk in Friesau

Friesau. Rund 50 Mitarbeiter von Mercer Timber im Friesau hatten sich am Dienstag bei der ersten Streikwelle versammelt.

Entschlossenheit und ein wenig Unsicherheit mischten sich beim Warnstreik am Dienstag bei Mercer Timber Products in Friesau. Die Forderungen waren klar: ein neuer Haustarif. Jedoch war es der erste Streik seiner Art im Betrieb, daher gab es einigen Erklärungsbedarf.

Rund 50 Mitarbeiter hatten sich Dienstagmittag auf dem neuen Parkplatz auf dem Betriebsgelände von Mercer Timber Products in Friesau versammelt. Sie bildeten die erste Streikgruppe, bestehend aus der Früh- und der Tagesschicht. Die Spätschicht war danach dran. Zu diesem Warnstreik hatte die IG Metall aufgerufen.

Rund 50 Mitarbeiter von Mercer Timber im Friesau hatten sich am Dienstag bei der ersten Streikwelle versammelt. Foto: Sophie Filipiak

Zum Hintergrund: Bisher sei die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung immer zufriedenstellend gewesen, erklärte am Dienstag Franziska Wolf, zweite Bevollmächtigte der IG Metall Gera und Jena-Saalfeld, vor Ort. „Wir haben bei Tarifverhandlungen zu Gesprächen aufgefordert, wir haben verhandelt und es wurde bis jetzt immer ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.“

Forderung nach neuem Tarif

Jedoch nach Ablauf des aktuellen Tarifvertrages Ende Juni sei die Geschäftsführung nicht bereit gewesen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Als Grund sei die Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie und eine Lohnerhöhung im April genannt worden – jedoch ohne dies wie üblich in einem neuen Tarifvertrag einzubringen.

„Nach einer Mitgliederversammlung der IG Metall haben wir beschlossen, dass wir uns nicht länger hinhalten lassen“, erklärte Franziska Wolf. Die Entscheidung zu einem Warnstreik war damit von Seiten der IG Metall und des Betriebsrates gefällt.

„Neben einer tariflichen Festschreibung der bislang einseitig erfolgten Lohnerhöhung ist mit Blick auf den Flächentarif eine weitere Erhöhung von Entgelten und Azubivergütung plus einer zweiten Inflationsausgleichsprämie sowie die Erhöhung der betrieblichen Sonderzahlung nötig“, fordert die IG Metall.

Vor Beginn des Warnstreiks waren die Verantwortlichen der IG Metall gespannt, wie viele Mitarbeiter des Friesauer Betriebes tatsächlich bei der Aktion mitmachen. „Viele haben das ja noch nie gemacht“, so Franziska Wolf. Es schwinge viel Angst mit und auch Fragen wie „Darf ich das überhaupt?“ oder „Darf der Arbeitgeber mir verbieten, zum Warnstreik zu gehen?“ Daher nutzte Franziska Wolf den Beginn des Warnstreiks für eine Aufklärung und um die Angst vor Repressalien zu nehmen. „Ich weiß, das ist euer erster Warnstreik“, wandte sich Wolf an die Mitarbeiter. „Es gibt sicher Unsicherheiten.“ Aber ein Warnstreik sei nun mal das gute Recht eines Arbeitnehmers.

Auch wenn es für viele der Beteiligten der erste Streik war, in einem waren sich alle einig: Eigentlich sei man zufrieden im Betrieb, aber die Geschäftsführung von Mercer Timber Products müsse sich wieder an den Verhandlungstisch setzen, um einen neuen Haustarif zu verhandeln. Bei einer Weigerung, neue Tarifverhandlungen aufzunehmen, könnte es wieder zu neuen Arbeitsniederlegungen kommen, die möglicherweise nicht auf wenige Stunden beschränkt sein werden und somit auch zu einem Stillstand der Anlage führen könnten.

Das Sägewerk in Friesau schneidet rund 1,5 Millionen Festmeter Rundholz pro Jahr. Davon werden etwa 62 Prozent zu Brettern verarbeitet. Von den Reststoffen gehen etwa 70 Prozent als Hackschnitzel in die Zellstoffproduktion bei Mercer Rosenthal in Blankenstein. Im Friesauer Sägewerk sind derzeit etwa 450 Mitarbeiter beschäftigt.