Unternehmen im Saale-Orla-Kreis ergreifen Corona-Vorsorge

Die Unternehmen im Saale-Orla-Kreis versuchen nach Möglichkeit, ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen und ihren Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Nach der am Montagabend bestätigten Infektion eines 57-jährigen Pößneckers gibt es nach Auswertung der ersten 47 von 177 eingereichten Proben, Stand Freitagnachmittag, im Saale-Orla-Kreis vorerst keine weitere Coronavirus-Verbreitung.

„Die Produktion kann man nicht ins Homeoffice verlagern. Bei uns in Tanna sind mehrere hundert Mitarbeiter an Maschinen und in der Logistik tätig“, sagte Tino Albert, Geschäftsführer des Kunststoffprofil-Herstellers Gealan Tanna Fenster-Systeme GmbH. Das Unternehmen habe die Reinigungsintensität erhöht, vor allem an Türknöpfen, Geländern und anderen Bereichen, die von vielen Leuten berührt werden. „Außerdem wollten wir Spender mit Desinfektionsmittel aufstellen, doch dieses ist nicht lieferbar“, so Tino Albert am Freitag.

Gealan in Tanna bevorzugt Videokonferenzen

Bei Gealan, mit 530 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Saale-Orla-Kreis und Firmensitz im oberfränkischen Oberkotzau, treffe sich der Krisenstab täglich, um die Situation neu zu bewerten. Nach bisherigen Kenntnissen habe keiner der Mitarbeiter Kontakt zu Personen mit einer bestätigten Coronavirus-Infizierung gehabt. Damit dies so bleibt, gibt es auch klare Anweisungen für Dienstreisen. So dürften weder Mitarbeiter in Risikogebiete, zu denen seit Freitag auch Südtirol zählt, reisen. Ebenso dürften auch Kunden, also Fensterbauer, wie auch andere Geschäftspartner aus Risikogebieten das Unternehmen nicht besuchen. „Wir sind mit unseren Partnern derzeit viel über Videokonferenzen in Kontakt. Außerdem haben wir bei unseren Lieferanten im In- und Ausland abgefragt, ob und wie lange sie die Lieferkette aufrecht erhalten können“, so Albert. Die Fensterbaumesse „Frontale“, die vom 18. bis 21. März in Nürnberg stattfinden sollte, wurde auf einen unbestimmten Termin verschoben. „Das ist richtig, denn dort gibt es viel internationales Publikum, auch an unserem Stand“, sagte Albert.

Aufrechterhalt der Bargeldversorgung bei Kreissparkasse

„Auch im Ausnahmefall gilt: Unser oberstes Ziel ist die Aufrechterhaltung des Bargeldversorgung und des Zahlungsverkehrs“, sagte Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saale-Orla. Beim 220 Mitarbeiter zählenden Kreditinstitut mit Sitz in Schleiz gäbe es schon seit langem ein Notfallkonzept. „Im Notfall wird der Geschäftsbetrieb über das Automatensystem aufrechterhalten“, sagte Vorstandsmitglied Stefan Götz. Der Krisenstab sei bereits einberufen und entscheide je nach Situation, welche Maßnahmen aus dem Notfallkonzept angewendet werden. Die Mitarbeiter wurden sensibilisiert, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten und auf das Hand geben zu verzichten.

STS Systemtechnik Schleiz sieht Coronavirus hochkritisch

Die AIS-Gruppe, zu der die rund 500 Mitarbeiter zählende STS Systemtechnik Schleiz GmbH gehört, beurteilt die Situation um das Coronavirus hochkritisch. „Vor allem im Hinblick auf die schnelle Verbreitung des Virus. Daher haben wir bereits vor zwei Wochen Regelungen erarbeitet und in unserem Unternehmen umgesetzt, die mit dazu beitragen sollen, die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Hierzu gehören neben Hygienevorschriften die Einschränkung von Dienstreisen und Hinweise für die Durchführung und das Verhalten bei Privatreisen und Urlaub. In unserem Unternehmen ist bislang weltweit kein Corona-Fall aufgetreten“, teilte der geschäftsführende Gesellschafter Klaus-Jürgen Kurr mit. Bezüglich der Lieferketten sei der Fahrzeugteilehersteller wie alle Zulieferanten massiv betroffen.

Keine unangemeldeten Gäste bei Docter Optics in Neustadt erlaubt

Wie in anderen Unternehmen hat auch Docter Optics SE mit knapp 400 Mitarbeitern in zwei Werken in Neustadt seine Hygieneregeln verschärft. Beim Hersteller von optischen Komponenten für Projektionsscheinwerfer gibt es klare Anweisungen, dass Mitarbeiter mit Anzeichen auf grippale Infekte der Arbeitsstätte fernbleiben müssen. „Dienstreisen ins Ausland sind für unsere Mitarbeiter ab sofort nicht mehr erlaubt“, sagte Personalleiter Oliver Pittig. Die Geschäftsführung habe sich am Freitag auch darauf verständigt, ab kommender Woche keine unangemeldeten Gäste und Dienstleister mehr zu empfangen. „Jeder Externe muss zuvor eine Selbstauskunft geben, ob er sich in den vergangenen vier Wochen in Risikogebieten aufgehalten hat oder ob er in dieser Zeit Kontakt zu Coronavirus-Infizierten, beziehungsweise unter Quarantäne stehenden Personen hatte“, sagte Pittig.