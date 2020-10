Unternehmensberater errechnet Friedhofsgebühren für Hirschberg

Die Kosten der Friedhofsnutzung in Hirschberg sowie den Ortsteilen Göritz und Sparnberg sollen steigen, beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Um einen Kostendeckungsgrad von 79 Prozent zu erreichen, hatte Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) die Unternehmensberatung Rödl Consulting aus Hof um Unterstützung bei der Kalkulation der neuen Friedhofsgebühren gebeten.

In den vergangenen Jahren habe sich das Bild der Friedhöfe verändert: Die Zahl der Reihengräber und großen Grabanlagen nehme ab, dafür würde die Anzahl der Grabanlagen mit mehren Grabplätzen zunehmen, schätzte die Unternehmensberatung in ihrer Analyse ein. Damit werde selbst bei annähernd gleichen Bestattungszahlen immer weniger Fläche des Friedhofs in Anspruch genommen. „Vor allem große Urnengemeinschaftsanlagen nehmen auf den Friedhöfen weiter zu. Hinzu kommt die rückläufige Bevölkerungsentwicklung und Überalterung vieler Kleinstädte. Dagegen muss im städtischen Haushalt mit steigenden Personalkosten und Investitionskosten gerechnet werden. Notwendige Sanierungsmaßnahmen für die Einhaltung der Verkehrssicherheit, den Erhalt wertvoller, oft denkmalwürdiger Substanz, den Erhalt und die Pflege der Grünflächen und nicht zuletzt der für die Bestattung notwendigen Gebäude, können vor diesem Hintergrund meist nicht in vollem Umfang durchgeführt werden“, heißt es in der Analyse. Die Unternehmensberater weisen darauf hin, dass bei der Berechnung der Gebühren s auch die Erfordernisse der Kommunalabgabegesetze auf der einen und den Interessen der Bürger zur Höhe der Gebühr auf der anderen Seite zu beachten seien.

In Hirschberg, Göritz und Sparnberg 888 Grabanlagen

Auf dem Friedhof Hirschberg und den Ortsteilfriedhöfen in Göritz und Sparnberg gibt es insgesamt 888 Grabanlagen, von denen 631 belegt sind. Durchschnittlich gibt es in der 2488 Einwohner zählenden Saalestadt und Ortsteilen jährlich 47 Bestattungen.

Sollten die beschlossenen Satzungen von der Kommunalaufsicht bestätigt werden, würde es nach der anschließenden Veröffentlichung im Amtsblatt zu folgenden Kostensteigerungen kommen. Der Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Urnengemeinschaftsanlage auf der Grünen Wiese für 15 Jahre würde von 481 auf 845 Euro steigen. Die Unterhaltungs- und Pflegegebühren würden für diesen Zeitraum insgesamt von 225 auf 270 Euro klettern. Sollte die Beisetzung einer Urne in Ausnahmefällen nicht von einem Bestattungsunternehmen, sondern der Friedhofsverwaltung vorgenommen werden, steige der einmalige Betrag von 127 auf 228 Euro. Die Gesamtkosten würden von 859 auf 1375 Euro steigen.

Der Neuerwerb eines Nutzungsrechtes für 15 Jahre an einer Urnenwahlgrabstätte werde um 16 auf 167 Euro steigen, die Unterhaltungs- und Pflegegebühren für den Gesamtzeitraum von 180 auf 225 Euro. Die Gesamtkosten steigen von 494 auf 664 Euro.

Die Kosten für den Neuerwerb einer Einzelwahlgrabstätte für Erdbestattung mit Nutzungsrecht für 25 Jahre werden von 111 auf 69 Euro sinken. Die Unterhaltungs- und Pflegegebühren für den Gesamtzeitraum werden von 700 auf 875 Euro steigen. Die Kosten der Grabbereitung werden Hinterbliebene an die beauftragte Firma zu zahlen haben.

Beim Neuerwerb einer Doppelwahlgrabstätte für Erdbestattung werde das Nutzungsrecht für 25 Jahre nicht mehr 230, sondern nur noch 142 Euro kosten. Die Unterhaltungs- und Pflegegebühren für den Gesamtzeitraum steigen von 1600 auf 1975 Euro.

Beim Erwerb des Nutzungsrechtes für 15 Jahre an einer Doppelwahlgrabstätte mit Urnenbeisetzung sollen die Kosten von 135 auf 90 Euro fallen. Die Unterhaltungs- und Pflegegebühren für den Gesamtzeitraum steigen von 960 auf 1185 Euro. Die Grabbereitung analog einer Urnenwahlgrabstätte werde um acht Euro teurer und dann 44 Euro kosten. Der einmalige Betrag für die Beisetzung einer Urne ausnahmsweise von Bauhofsmitarbeiter werde von 205 auf 228 Euro steigen, die Gesamtkosten von 1336 auf 1547 Euro.

Beim Reihenwiesengrab für Urnen mit Erwerb des Nutzungsrechtes für 15 Jahre werden die Kosten von 481 auf 845 Euro steigen, die Unterhaltungs- und Pflegegebühren für den Gesamtzeitraum von 225 auf 270 Euro. Die Grabbereitung werde mit 32 genau sechs Euro teurer. Die ausnahmsweise Beisetzung einer Urne durch Bauhofsmitarbeiter wird nicht mehr 127, sondern 228 Euro kosten. Die Gesamtkosten steigen von 859 auf 1375 Euro.

Hinzu kommen bei allen Bestattungsarten steigende Kosten für die Nutzung der Trauerhalle in Hirschberg oder Göritz.