Sieben Bildschirme sollen zukünftig die analogen Tafel an der Grundschule in Langenorla ergänzen.

Unterricht in Langenorla wird 2024 digitaler

Marcus CislakLangenorla. Aus Digitalpakt werden rund 140.000 Euro in Technik gesteckt.

Weil das Gebäude der Grundschule in Langenorla der Gemeinde gehört, musste jüngst ein Beschluss in der öffentlichen Sitzung gefasst werden, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Eine Vereinbarung zwischen dem Saale-Orla-Kreis und der Kommune und Beauftragung des Planungsbüros wurde geschlossen. Denn ein Zuwendungsbescheid aus dem sogenannten Digitalpakt über 179.000 Euro trudelte ein. Davon gehen 33.400 Euro ans Planungsbüro Neumeister in Seisla.

Für das zweite Quartal soll die schon längst im Gebäude liegende Datenautobahn auch dem Unterricht zugute kommen. Sieben die „analogen“ Tafeln ergänzende Bildschirme und zwei Beamer und weitere notwendige Infrastrukturen sollen angeschafft werden. „Man wartet schon drauf“, so Bürgermeister Lars fröhlich. Er beruhigt: „Nein, die Tafeln und Kreide werden nicht abgeschafft.“