Unterstützung für die Tannaer Jugendfeuerwehr

Tanna. Sternquell-Brauerei ermöglicht Kauf von XXL-Feuerwehrauto.

Ein aufblasbares Feuerwehrauto im XXL-Format war der Wunsch der Freiwilligen Feuerwehr Tanna. „Wir wollen eine Multiplay-Hüpfburg anschaffen. Die brauchen wir unbedingt für unsere Festivitäten, um die Attraktivität zu erhöhen und weitere Kinder zu gewinnen. Doch die kostet jetzt 2.699 Euro und uns fehlen dafür gut 800 Taler“, informierte Daniel Könitzer seine Wehrleitung, den Stadtbrandmeister René Poser. Genau an dieser Stelle kam „Sternquell hilft“ ins Spiel. Marketingleiter Thomas Münzer überraschte die jungen Leute während einer Übung.

Der Vorsitzende der „Sternquell hilft“-Jury hatte die Förderurkunde mitgebracht und entsprechend groß war die Freude vor Ort. „Uns liegen vor allem auch die Projekte am Herzen, die für unsere Gesellschaft einen Mehrwert erzielen, aber eben nicht so im öffentlichen Fokus stehen. So wie hier zum Beispiel die Jugendfeuerwehr Tanna, die einen Zuschuss benötigt hat und sich bei uns mit „Tatütata, die Jugendwehr ist da!“ bei uns beworben hat“, ermuntert Thomas Münzer alle Interessenten, die Unterstützung bei einem Projekt benötigen.

Glücksfall für die Feuerwehr

„Wir sind insgesamt 199 Kameraden, die in neun Wehren organisiert sind“, berichtet Poser. 35 erwachsene Einsatzkräfte gehören alleine zum Hauptort. Jugendwart Daniel Könitzer weiß um seine Verantwortung: „Wir müssen hier immer schauen, dass wir die Kleinen bei Laune halten und sie für unsere Sache begeistern“, betont der 39-Jährige, der ein absoluter Glücksfall für die Feuerwehr sei. „Daniel spricht die Sprache der Jugend, er bringt ihnen gleichzeitig Disziplin und zuverlässiges Handeln bei und das schon seit 19 Jahren“, weiß der Feuerwehrchef zu berichten.“