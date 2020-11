Die 10. Klassen der Goetheschule Schleiz sollten in dieser Woche eigentlich ihr zweites Berufspraktikum machen. Doch daraus wurde nichts. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat am Freitag gegen 16 Uhr ein Schreiben an alle Schulen geschickt, dass unter anderem alle Lernangebote außerhalb der Schulen untersagt sind.

„Das passt für diesen Monat bei uns überhaupt nicht. Ich habe aber Verständnis für die Regelung“, sagt Schuldirektor Toralf Hieb am Montag gegenüber unserer Redaktion bei einem Telefonat.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die 28 Schüler der 10. Klassenstufe in dieser Woche ihre Berufspraktika machen. „Dieses zweite Praktikum in der 10. Klassenstufe ist dafür vorgesehen, am Ende einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben oder das Angebot für eine Ausbildung bei den entsprechenden Leistungen im Halbjahreszeugnis zu bekommen“, schildert der Schulleiter.

Allerdings ist die Praktikumswoche für einige Schüler auch wie ein Berufsorientierungs-Praktikum, wenn sie im ersten Praktikum in der 9. Klassenstufe nicht den richtigen Beruf für sich entdeckt haben.

Zweites Praktikum ersatzlos gestrichen

„Ich hatte am Freitagvormittag den Anruf einer Schülerin, deren Praktikumsstelle in einem Hotel aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung kurzfristig absagt wurde und forderte sie auf, sich einen neuen Praktikumsplatz zu suchen. Den bekam sie sogar in der Schleizer Stadtverwaltung. Am Abend, als ich die E-Mail des Ministeriums las, musste ich dann die Schüler über das Verbot der Praktika informieren“, schildert Toralf Hieb.

Er setzte ein Schreiben auf, dass die Schüler der 10. Klassenstufe am Montag in ihre Schule zum Unterricht kommen und ihre Praktikum in ihren Praktikumsbetrieben absagen sollten. Das zweite Praktikum ist in dieser Form nun ersatzlos gestrichen.

Auf Unverständnis trifft die kurzfristige Entscheidung des Thüringer Bildungsministeriums bei Schülern wie Eltern. „Es wird so getan, als ob das Virus am Schultor halt macht“, ärgert sich Silvia Jacob, Mutter eines Zehntklässlers der Goetheschule. „Dabei ist die Ansteckungsgefahr in einem kleinen Betrieb mit wenigen Mitarbeitern doch wohl deutlich geringer als in einer Schule mit laufenden Schulbetrieb bei mehr als 20 Kindern in einer Klasse“, fügt die Mutter an.

Besonders ärgerlich sei aus ihrer Sicht die Regelung des Ministeriums für jene Schüler, die sich beruflich mit dem Praktikum noch orientieren wollten. Der Berufswunsch ihres Sohnes sei klar, aber andere Schüler könnten durch die Vorsichtsmaßnahmen des Ministeriums in Bedrängnis geraten. „Schließlich sollen sich die Schüler spätestens mit dem Halbjahreszeugnis um eine Ausbildungsstelle bewerben“, sagt sie.

Gerade für Berufsanfänger sei es eine sehr negative Erfahrung, einen Ausbildungsvertrag unterschrieben zu haben und nach kurzer Zeit festzustellen, dass diese Ausbildungs doch nichts für sie ist. „Deshalb ist gerade ein Praktikum so wichtig“, unterstreicht Silvia Jacob.

Individuelle Kurzpraktika ermöglichen

„Wir werden als Schule versuchen, nach der Aufhebung des Praktikumsverbots, den Schülern individuelle Kurzpraktika zum Abschluss von Ausbildungsverträgen zu ermöglichen“, sagt Toralf Hieb. Er ist durch den Ausfall der Praktika nun selbst stärker in den Schulunterricht eingebunden. „Ich muss die 10. Klassen diese Woche unterrichten, dadurch kann ich dann nicht die Hospitation bei meinen Lehrkräften machen“, schildert er.

Bei der Hospitation handelt es sich um eine Leistungsbewertung der Lehrkräfte im Unterricht. Eigentlich hatte der Schulleiter vor, 28 Lehrkräfte zu beurteilen. Die Hospitationen sind eine Pflichtaufgabe des Schulleiters. Ebenfalls Ausfallen muss diesen Monat der schon lange geplante Knigge-Lehrgang für die Schüler der 9. Klassenstufe. Bei diesem Lehrgang werden den Schülern von einem externen Trainer die wichtigsten Benimmregeln beigebracht. Doch Externen ist das Betreten der Schulgebäude in den Schutzvorschriften des Bildungsministeriums untersagt. Und auch der sogenannte Kompetenztag, bei dem Klassenleiter, Eltern und Schüler terminverbindlich Lernziele, Verhalten und Weiteres besprechen, muss ausfallen.

Ipad-Event fällt auch aus

Eine Veranstaltung der Schleizer Goetheschule, die teilweise thüringenweit Bedeutung hat, fällt ebenfalls aus: das Ipad-Event am 28. November. Bei dieser Veranstaltung präsentieren Schüler der Goetheschule den Unterricht und die Möglichkeiten mit den Mini-Computern. Im Anschluss bieten die Lehrkräfte der Goetheschule Workshops im Umgang mit den Geräten und der Unterrichtsgestaltung an. Mehrere Thüringer Schulen nutzten diese Veranstaltung bereits, um diese digitalen Lerntechniken in ihren Schulalltag einbringen zu können.