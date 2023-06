Verbessertes Original in Klettigshammer Verlag erschienen

Klettigshammer. Hammerfinken Verlag veröffentlicht erweiterte Neuauflage des Werkes „Die Grundmühle im Sormitztal"

Andrea Schöps, Autorin der Bücher „Leben-Liebe-Hass“ über die Geschichte der Zschachenmühle und „Zwischen Schiefer, Saale und Sormitz 1904 bis 1909 – Zeitungsnotizen von annodazumal erschienen im Leutenberger Kreisblatt“, hat nun in ihrem Verlag „Hammerfinken“ in Klettigshammer ein neues Buch herausgebracht. Dabei handelt es sich um die Neuauflage des Klassikers „Die Grundmühle im Sormitztal“ von Florus Thurm.

„Es ist ein kleines, fast vergessenes Buch, das ich vor einigen Jahren als Buchempfehlung gelesen habe“, erklärt Andrea Schöps. „Bis heute hat es mich nicht losgelassen und fasziniert bei jedem Lesen aufs Neue.“ Leider sei das Werk von Florus Thurm, das Andrea Schöps als Inspiration für ihr Erstlingswerk diente, nur in Antiquariaten zu finden. Daher entschloss sie sich, das Buch noch einmal aufzulegen. Ihr gelang es, sich für ihren Verlag die Rechte an dem Buch zu sichern.

Der Autor Florus Thurm beschreibt in „Die Grundmühle im Sormitztal“ anhand vieler Anekdoten das karge Leben zwischen Schiefer, Saale und Sormitz nach dem Ersten Weltkrieg. „In dessen Mittelpunkt steht die dramatische Familiengeschichte einer Müllersfamilie, welche gewachsen und zerbrochen ist an den Umständen der damaligen Zeit“, so Andrea Schöps.

Das Originalwerk hat die Autorin um das Kapitel „Das Rösle aus dem Sormitzgrund“ erweitert, in dem eine weitere wahre Lebensgeschichte der Grundmühle aufgearbeitet werden konnte. Zudem konnten die Originalgrafiken von Artur Liebig der Neuauflagen hinzugefügt werden.

Das Buch „Die Grundmühle im Sormitztal“ ist in den regionalen Buchhandlungen und online verfügbar. fio