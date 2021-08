Peter Hagen über die Erinnerung an eine regionale Persönlichkeit.

Es gibt sie auch heute noch: verborgene Schätze in der Region, die es sich lohnt, auszuheben. Zu diesen gehört zweifellos die Persönlichkeit Alwin Berger, von dem auch ich überhaupt zum ersten Mal hörte, weil es dankenswerterweise den Möschlitzer Bürgerverein gibt.

Vor nunmehr 150 Jahren war in Möschlitz jener Mann geboren worden, der mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu einem weltweit geachteten Botaniker wurde. Er steht damit in einer Reihe mit derart bedeutenden Persönlichkeiten wie Johann Friedrich Böttger, Konrad Duden, Christian Gottlieb Reichard oder Heinrich Albert, die im Saale-Orla-Kreis zu den historischen Größen zählen.

Aktuell gibt es in der Ebersdorfer Orangerie eine kleine Ausstellung, in der sich Besucher über das Leben und Schaffen von Alwin Berger informieren können. Es ist eines der Angebote am Außenstandort der Bundesgartenschau. Wie kaum ein anderer Platz wäre die Orangerie aber natürlich geeignet, dort eine dauerhafte Erinnerung für den bedeutenden Botaniker einzurichten, war die Fürstliche Hofgärtnerei Reuss doch als Lehrstätte eine entscheidende Lebensstation gewesen.

Damals sah die Orangerie vermutlich deutlich freundlicher aus, als aktuell. Denn leider ist es versäumt worden, ihr bis zur Buga ein neues Antlitz zu geben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Dauerhafte Schau zu Alwin Berger in Ebersdorf wünschenswert