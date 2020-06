Der Eingangsbereich des Krankenhauses in Schleiz

Verfasser von Schreiben „Wir Schleizer Bürger“ werden gesucht

Seit April gibt es einen oder mehrere anonyme Briefeschreiber, die sich selbst „Wir Schleizer Bürger“ nennen. In dem Schreiben rufen die Verfasser dazu auf, das Schleizer Krankenhaus zu kaufen und in Form einer neuen Gesellschaft von Stadt und Landkreis, zu betreiben. In acht Punkten werden unter anderem grobe Einschätzungen formuliert, wie eine solche Gesellschaft aus Sicht der Verfasser betrieben werden könne – allerdings fehlen Belege.

Wurden erste Exemplare des Briefes noch nahe ohne Randnotizen versehen, häufte sich diese beim zweiten und mittlerweile dritten Schreiben. Zwar bleibt der eigentliche Brief wie zuvor, doch mehren sich die handschriftlich hinzugefügten Randnotizen. In diesen wird unter anderem den hiesigen Kommunalpolitikern vorgeworfen, „nur ihre Ruhe“ haben zu wollen und Landrat Thomas Fügmann (CDU) sei ungeeignet und faul. Beigefügt ist dem Brief eine Verteilerliste, auf denen die Namen vieler Lokalpolitiker und anderer Akteure stehen. Mittlerweile haben gut 40 Menschen diese Schreiben erhalten.

Wer hinter diesen Schreiben steckt, ist bisher nicht bekannt. Auch der Arbeitskreis „Krankenhaus Schleiz muss in der Grund- und Regelversorgung bleiben“ kennt die Urheberschaft nicht. Der Schleizer Stadtrat und ehrenamtlicher Beigeordnete des Bürgermeisters, Steffen Elschner, gehört ebenfalls zu den Adressaten. Übereinstimmender Tenor mehrerer Adressaten war, dass ein Einbringen in die Diskussion um das Schleizer Krankenhaus immer wünschenswert ist, so lange es nicht anonym erfolgt.