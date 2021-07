Verletzte bei Unfall – Dreister Trickbetrug – Geld aus Kasse gestohlen

Neundorf/Bad Lobenstein/Oettersdorf. Bei einem Unfall im Gegenverkehr sind nahe Schleiz zwei Personen verletzt worden. Ein dreister Telefonbetrug konnte in Bad Lobenstein gerade noch vereitelt werden. Zeugen nach Diebstahl gesucht.

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Neundorf und Volkmannsdorf sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war eine in Richtung Volkmannsdorf fahrende Frau mit ihrem Nissan mit einem entgegenkommenden Skoda kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Dreister Trickbetrug am Telefon

Am Montag gegen 12 Uhr wurde ein Bad Lobensteiner von einem angeblichen Polizisten aus Lichtenberg mit unterdrückter Nummer angerufen. Dieser erklärte ihm, dass seine Tochter dort wegen eines Verkehrsunfalles sitze und nur durch Zahlung einer Kaution von 50.000 Euro wieder gehen könne. Anschließend sei das Telefonat an eine weibliche Person weitergegeben worden, die sich als die Tochter ausgab. Nur durch das beherzte Einschreiten eines Familienangehörigen habe der Betrug verhindert werden können. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich daraufhin, auf derartige Telefonate mit Geldforderungen nicht einzugehen.

Kasse aus Hofladen gestohlen

Unbekannte haben am Montag in Oettersdorf Geld aus einer Kasse des Hofladens in der Florian-Geyer-Siedlung gestohlen. Polizeiangaben zufolge stieg der Täter, bei dem es sich um ein Kind handeln soll, nach dem Diebstahl in ein Fahrzeug ein, dass dann mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03663-4310 entgegen.

