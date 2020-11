Göschitz Ein beliebter Spazierweg zwischen Löhma und Göschitz sorgt bei Bianca Bubholz immer wieder aufs Neue für Verärgerung. Denn entlang der „Trasse“, wie Einheimische den ehemaligen LPG-Weg nennen, wird seit Jahren Müll abgeladen.

„Ich war am Donnerstag hier wie fast jeden Tag mit dem Hund spazieren und auf einmal war er weg und kam minutenlang nicht zurück. Ich sah ihn dann in dem kleinen Graben neben der Trasse an einem neuen Müllberg“, schildert Bianca Bubholz. Doch dieses Mal war es nicht wie so oft Bauschutt oder Hausmüll, sondern Lebensmittel aller Art. Instant-Nudel, Leinsaat, Fruchtgummi, Zwieback, Brot, ganze Schokoladentafeln, eingelegte Kirschen und Gurken sowie in Metallfolie eingepackt Schokoladenkegel.

„Ich hatte Angst um meinen Hund, dass er etwas falsches davon gefressen haben könnte“, erzählt Bianca Bubholz. Schließlich wirkt besonders Schokolade auf Hunde, Katzen und andere Tiere vielfach tödlich. Grund dafür ist das in Schokolade enthaltenen Theobromin. Die toxische Wirkung dieses Stoffes wird beim Menschen durch ein Enzym reduziert, indem der Stoff schneller abgebaut werden kann. Unter anderem Hunden fehlen jedoch die dafür notwendigen Enzyme. Schon eine Tafel Schokolade kann für einen Hund schon tödlich sein.

„Hier an der Trasse wird schon seit gut fünf Jahren immer wieder Müll abgeladen, seit drei Jahren auch immer wieder Hausmüll. Vergangenen Woche fand ich sogar Rasierklingen“, erzählt Bianca Bubholz. Wöchentlich sammelt sie den für Tiere gefährlichen Müll weg und entsorgt ihn. Dabei stellt sie sich immer wieder die gleichen Fragen: „Wer macht sowas? Warum geben die Menschen nicht mehr acht auf die schöne Natur, die wir hier haben?“ Sie hofft, dass die vielen Spaziergänger, welche die sogenannte Trasse nutzen, ihre Augen offenhalten und jene melden, die an dem Weg immer wieder ihren Müll abladen.

Gut 15 Kilogramm weggeworfene Lebensmittel hat sie am Freitag aus dem Graben geholt und in einen großen blauen Müllsack verfrachtet. „Hauptsache die Schokolade ist weg. Ich werde aber wiederkommen und noch ein paar Schaufeln Erde über die Reste kippen“, sagt sie, als sie die Pulverartigen Reste des Instant-Nudelaromas sieht.