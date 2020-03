Schleiz. In Schleiz hat das Wahlkreisbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum eröffnet.

Verspätete Januar-Spende für Schleizer Trost-Teddys

Der AfD-Landtags-Direktmandatträger der Oberlandes, Uwe Thrum, hat am Montag sein Wahlkreisbüro in Schleiz eröffnet. Es befindet sich im Haus an der Braugasse 5 im Erdgeschoss hinten rechts.

„Wir wollen mit unserem Büro für den Wahlkreis 33 den Bürgern eine Anlaufstelle bieten und den Regionalverband weiter ausbauen“, sagt Thrum zur Eröffnung. Die Anlaufstelle solle auch für jene Menschen sein, die sich noch nicht trauen, ihr Gesicht als AfD-Anhänger zu zeigen. Im gesamten Saale-Orla-Kreis habe die AfD rund 50 Mitglieder, meint Thrum. In Schleiz und Umgebung seien es zwischen sechs und zehn. Neben Informationsmaterial über die Partei sollen Bürger künftig eventuell auch im Wahlkreisbüro Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen erhalten. „Mit dem Diplom-Verwaltungswirt Johannes Linke als Büroleiter sollte das möglich sein“, sagt Thrum. Unterstützt wird Linke von dem Hirschberger Frank Fleißner, der ebenfalls im Wahlkreisbüro arbeitet. Geöffnet sein wird das Büro jeweils dienstags von 9 Uhr bis 14 Uhr und donnerstags von 13 Uhr bis 18 Uhr sowie nach Absprache. Zur Eröffnung des Wahlkreisbüros überreichte Thrum der Schleizerin Cornelia Remde 400 Euro für ihre Arbeit bei der Teddystiftung. „Ich brauche insgesamt 1600 Euro für 400 neue Trostteddys. Die ersten 40 Teddys überreiche ich demnächst dem DRK“, sagte Cornelia Remde. Die 400 Euro sind Thrums verspätete Januar-Spende. Vor seiner Wahl als Landtagsabgeordneter versprach Thrum, im Falle des Wahlsieges monatlich 400 Euro von seinen Diäten zu spenden. Die Februar-Spende hatte er bereits an den Gefeller Faschingsclub für die Jugendarbeit überreicht. Am Sonnabend soll die Jugendfeuerwehr Oettersdorf 400 Euro von Thrum als März-Spende erhalten. Im Gespräch mit dieser Zeitung sprach sich Thrum dafür aus, dass Thüringen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufnehmen sollte, „wenn es Kinder sind und nicht die ganze Familie mit Onkel und Tanten hinterherkommt“, sagte er.