Verständlicher ausdrücken

Oliver Nowak über den Beschlussvorschlag über die Zustimmung der Bebauung städtischer Grundstücke

Die Beschlussvorlage über die Zustimmung der Bebauung städtischer Grundstücke wirkt durchaus etwas schwammig. Das liegt vor allem an dieser Formulierung über die 25-jährige Zweckbindung des Bauvorhabens.

In der Begründung der Beschlussvorlage hätte der Hintergrund durchaus erläutert werden können. Stattdessen wurde sich offenbar darauf verlassen, dass eine beigefügte Anlage beachtet wird. Diese ist ein Brief des Landratsamtes, in der die Bitte um eine entsprechende Zustimmung zur Bebauung der städtischen Grundstücke formuliert ist – ebenfalls mit der 25-jährigen Zweckbindung für die Förderfähigkeit. Unterm Strich wurde die Beschlussvorlage gemäß ihres Zweckes so exakt wie schier möglich erstellt, ohne einen größeren Arbeitsaufwand durch Erläuterungen einzubringen.

Allerdings ist es schon ein wenig verwunderlich, dass seit der Vertragsunterzeichnung zwischen Landkreis und Stadt vor mehr als zwei Jahren offenbar keine Anstalten gemacht wurden, Informationen über den Wert des Grundstückes für einen Verkauf einzuholen. Und dann mutet auch der gefasste Beschluss, einer Bebauung zuzustimmen, wenn die Flächen vor Baubeginn gekauft sind, etwas merkwürdig an. Denn wenn der Landkreis Eigentümer der Flächen ist, kann er sie ohnehin bebauen.