Veterinäramt des Saale-Orla-Kreises erlässt Schutzmaßnahmen gegen Geflügelpest

Schleiz. Umfassende Hygienemaßnahmen für Geflügelhalter und strenge Reglementierung des Handels mit Geflügel.

Das Veterinäramt des Saale-Orla-Kreises hat wie andere Behörden in der Umgebung auch umfassende Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest veranlasst. Die Viruserkrankung verbreitet sich vor allem über Wildvögel, kann aber auch durch mobile Händler verschleppt werden. „Im November kam es zu einem Ausbruch in einem Junghennenaufzuchtbetrieb in Nordrhein-Westfalen, weswegen auch über den Verkauf von Lebendgeflügel durch mobile Händler die Gefahr einer Ausbreitung der Geflügelpest auf Bestände im Saale-Orla-Kreis besteht“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Aus diesem Grund wurden am 7. Dezember zwei Allgemeinverfügungen durch das Veterinäramt erlassen, die zum einen die Beschränkung des Geflügelverkaufs und zum anderen Schutzmaßnahmen für Geflügelhalter anordnen.

So darf im Landkreis bis auf Weiteres Geflügel über mobile Händler, Geflügelbörsen oder -märkte nur noch dann verkauft bzw. abgegeben werden, wenn es maximal vier Tage zuvor tierärztlich untersucht wurde. Bei Enten und Gänsen ist eine virologische Untersuchung vorgeschrieben. Ein Nachweis über die Untersuchungen ist vor einem möglichen Handel zu erbringen.

Umfassende Hygienemaßnahmen wurden zudem für alle Geflügelhalter veranlasst. Insbesondere sind Kleidung und Gerätschaften, die im Rahmen der Geflügelhaltung genutzt werden, wiederkehrend zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Darüber hinaus sind alle Geflügelhalter, die ihrer Meldepflicht noch nicht nachgekommen sind, aufgerufen, die Haltung von Geflügel unverzüglich beim zuständigen Veterinäramt zu melden.