Wenn Firmen abwandern, ist das bedauerlich. Dass demnächst ein junges Unternehmen, das mit alten Fahrzeugen handelt, aus der Werkstatt am Schleizer Dreieck gen Saalfeld zieht, finde ich für die Rennstadt mehr als traurig.

Denn immer noch steht die Frage im Raum: Was kann der Schleiz-Besucher jenseits der Rennwochenenden in der Kreisstadt sehen, das das Schleizer Dreieck erlebbar macht? Er kann ein Selfie vor das Start-Ziel-Gebäude oder an der Tribüne machen. Aber das war es auch schon.

Ein Museum mit audiovisuellen Erlebnismöglichkeiten und Ausstellungsstücken aus der Geschichte der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands wäre wünschenswert. Ebenso, dass man seitens der Wirtschaftsförderung der Stadt Antennen dafür gehabt hätte, welche unternehmerische Entscheidung ansteht.

Ich hätte mir gut vorstellen können, dass im geplanten Neubau auf dem Gelände der Alten Brauerei Möglichkeiten geschaffen worden wären, die ideal für den Oldtimer-Handel gewesen wären. Vielleicht hätte die Stadt oder ein Verein in Zusammenarbeit mit Edelweiss-Chef Robert Redlich einen Schauraum zum Schleizer Dreieck errichten können. Immerhin hat dieser junge Mann Benzin im Blut.

Doch aus dem Traum wird nichts. Robert Redlich hat sich anders entschieden. Das ist sein gutes Recht. Man kann ihm nur viel Erfolg auf der „Essen Motor Show“ und im neuen Domizil in Saalfeld wünschen.