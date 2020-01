Vielfältiges kirchliches Leben in und um Hirschberg geplant

Annerose Windrich, Vorsitzende des Kirchenbeirates Hirschberg, und der in Gefell wohnende Kantor Stefan Feig sind sich sicher, dass in ihren Gemeinden in den nächsten Monaten doch ein recht lebendiges Leben bevorsteht und eine gute Zeit beginnt.

Simbawe als Thema am Weltgebetstag

Neben den Gottesdiensten, stehen nämlich auch in diesem Jahr viele kulturelle Aktivitäten auf dem Plan. Am 26. Januar wurden, passend zum Jahresanfang, der neue kirchliche Ortsbeirat in Hirschberg eingeführt.

Der Weltgebetstag in diesem Jahr kommt aus Simbabwe – einem durch Inflation, Misswirtschaft, Korruption, Gewalt arg strapazierten plus gebeutelten Land im Süden Afrikas. In Hirschberg soll es aus diesem Anlass am 6. März ab 18.30 Uhr im evangelischen Gotteshaus ein liturgisches Programm geben. Angeboten wird zudem Kulinarisches aus dieser Region. Allein in Deutschland besuchen an diesem Tag hunderttausende Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen wegen diesem Ereignis.

„Lange Nacht der Hausmusik“ am 3. April

Erster wichtiger regionaler Konzerttermin ist der 3. April, wo im Gefeller Gemeinderaum eine „Lange Nacht der Hausmusik“ beginnt. Eingebettet ist das Ganze in die in Thüringen längst etablierten Bachwochen. Am 3. Mai zum Chortreffen des Kirchenkreises Schleiz in Tanna erwartet Kantor Stefan Feig mindestens 120 Sängerinnen und Sänger. Er meint: „Alle Gesangsstimmen werden im Freien erklingen. Geplant ist dort auch ein gemeinsames Kaffeetrinken, so dass Gemütlichkeit entsteht.“

Bei der Chormusik zum Sonntag am 10. Mai in der Stadtkirche Gefell kommen die Mitwirkenden unter anderem aus Gefell, Hirschberg, Langgrün, Töpen und Gebersreuth.

Rund um den alljährlichen Kirchweihtermin lädt die Hirschberger Gemeinde traditionell zum Sommerfest. Diese Mal ist es am 4. Juli. Und für das Kulturprogramm ist der Shanty-Chor aus Plauen zuständig.

Ein Kammerkonzert mit dem Thomaskantor Gotthold Schwarz in dem schmucken Gotteshaus Sparnberg folgt am 19. Juli.

Ein Auftritt mit dem Immanuel-Quartett aus Düsseldorf unter dem Titel „Eine kleine Nachtmusik“ gibt es am 8. August in der Stadtkirche Gefell.

Benefizkonzert im September

Beteiligen wird sich der hiesige Kirchenkreis ebenfalls an der schon traditionellen Orgelfahrt vom Dresdner Frauenkirchenkantor Matthias Grüner. Im September soll außerdem wie in den vergangen Jahren ein Benefizkonzert mit Leipziger Gewandhausmusikern in Sparnberg stattfinden. Natürlich möchten und werden die evangelischen Gläubigen sich auch in die Feierlichkeiten sowie Gedenkveranstaltungen anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der deutschen Einheit einbringen. Über Kabarettveranstaltungen denke man ebenfalls nach.

Wie jedes Jahr laden die Kirchen Hirschberg und Gefell in der Adventszeit zu Konzerten ein. Um die Durchführung der einzelnen Termine kümmern sich die jeweiligen Gemeindemitglieder in den Orten.