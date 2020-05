Schule ohne Masken, das geht heutzutage überhaupt nicht mehr. Zwar nicht im Unterricht - aber wenn es zur Pause klingelt oder im Schulbus sind sie ein "Muss". Manuela Spörl (2.v.r.) aus Hirschberg übergab am Dienstag in der Grundschule Gefell selbst genähten Mund- und Nasenschutz an Sabine Kunerl. Mia, Nik und Ole aus der Klasse 2a durften gleich mal jeweils einen ausprobieren.