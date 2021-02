In Remptendorf musste sich die Polizei mit einem schlechten Scherz auseinandersetzen. (Symbolbild)

Remptendorf. Für eine Frau in Remptendorf endete die Fahrt mit ihrem Auto schnell. Der Grund war ärgerlich und teuer.

Vogelfutter in Ölbehälter gekippt - Schlechter Scherz in Remptendorf

Einen schlechten Scherz machte sich ein bisher Unbekannter in Remptendorf im Saale-Orla-Kreis. Wie die Polizei am Montag informierte, habe am Samstag eine Autofahrerin festgestellt, dass während der Fahrt plötzlich die Motorwarnleuchte aufleuchtete.

Als sie nachschaute, musste sie feststellen, dass in den Ölbehälter ihres Autos offenbar absichtlich Vogelfutter bzw. Körner gekippt wurden. Um weiteren Schaden zu vermeiden, musste das Auto in eine Werkstatt abgeschleppt werden.