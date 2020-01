Vom Großbrand bis zu Überschwemmung 72 Mal im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Gefell hatte im vergangenen Jahr 72 Einsätze zu absolvieren. Insgesamt 13 Mal rückten die Einsatzkräfte zu Großbränden aus, weiterhin zu sechs mittleren und fünf kleinen Bränden. Das heftigste Feuer im eigenen Gebiet war der Wohnhaus- und Scheunenbrand am 15. Mai im Ortsteil Gebersreuth. Übrig geblieben ist eine Brandruine. „Die betroffene Familie ist weggezogen“, sagte Stadtbrandmeister Mark Militzer.

Über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus dem südlichen Landkreis Saale-Orla und dem nördlichen Landkreis Hof kämpften damals zwischen 19 und 2 Uhr mit dem Feuer, das ein allein daheim befindlicher neunjähriger Junge in der Scheune bemerkte.

Mal Waldbrand, dann Starkregen

Vom 21. bis 26. April kämpften die Gefeller Feuerwehrleute mit insgesamt über 1000 Einsatzkräften gegen den Waldbrand auf einer Fläche vom 15 Hektar am Heinrichstein bei Saaldorf. In die Einsatzchronik des vergangenen Jahres, die Wehrführer Michael Militzer am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung vorstellte, schaffte es auch der Einsatz nach dem Starkregen am 29. August. Das Wasser und der Schlamm floss von den Feldern in Richtung Kernstadt, durchspülte auf seinem Weg ein Getreidelager der ­Agrargesellschaft Hirschberg an der Ehrlichstraße und riss das dort eingelagerte Getreide, Dinkel und Weizen mit sich. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofes und Bürgern haben Feuerwehrleute Straße und Gehwege gereinigt sowie Wasser aus vollgelaufenen Kellern und Garagen gepumpt.

Bei 19 Einsätzen leisteten die Feuerwehrleute technische Hilfeleistung, so auch am 26. September, als ein Traktor auf dem Blauen Kammweg in Gefell umkippte und die Hand des Traktorfahrers einklemmte. Die Feuerwehrleute investierten im Durchschnitt über 30 Stunden in ihre Ausbildung.

„Die Feuerwehren der Stadt Gefell bestehen zurzeit aus 110 aktiven Kameraden, 20 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr sowie 75 Alters- und Ehrenmitglieder verteilt auf sechs Feuerwehren. Der Bestand an Technik und Ausrüstung aller Wehren ist auf einem sehr guten Stand und auch zeitgemäß. Hier ein großer Dank an unseren Bürgermeister und die Vertreter der Stadt, die um unsere Sicherheit und um eine zeitgemäße Ausrüstung immer bedacht sind“, sagte Stadtbrandmeister Mark Militzer.

Auch im Verbund der Stützpunktfeuerwehr Süd mit Tanna, Hirschberg und Gefell handle es sich um eine sehr schlagkräftige Truppe, die nach Mark Militzers Empfinden wieder sehr gut funktioniere. In dieser leisten 37 Tannaer, 34 Gefeller und 30 Hirschberger ihren Dienst.

Wechsel der Leitstelle und auf Digitalfunk

Große Herausforderungen stünden durch die für Ende Juni geplante Umstellung von der Leitstelle Saalfeld auf die Leitstelle Gera bevor. „Wir arbeiten in unserer Wehr schon sehr lange daran. Eine neue Alarmordnung muss erstellt werden. Da wir ja wie in vielen Dingen unsere Aufgabe sehr ernst nehmen, sind wir auch hier zum Antreiber geworden. Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Leitstelle Gera funktioniert sehr gut und wir sind zurzeit schon soweit, dass alle beschlossenen Meldebilder und unsere Alarmvorgaben in den Leitstellenrechner eingepflegt sind“, so der Stadtbrandmeister.

Eine weitere Herausforderung sei die Einführung des Digitalfunkes. Im Saale-Orla-Kreises seien bereits 35 der 220 Einsatzfahrzeuge mit der neuen Technik versehen. Für dieses Jahr sind 65 weitere geplant, bis Ende 2021 soll die Ausrüstung abgeschlossen werden, sagte Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch. In Grußworten würdigten Bürgermeister Marcel Zapf (VuB), Landtagsabgeordneter Uwe Thrum (AfD) sowie Ina Papmeyer-Wohlfarth vom Kreisfeuerwehrverband die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute.

Befördert und ausgezeichnet

Befördert wurden Fabian Börner zum Oberfeuerwehrmann, Adrian Lippeck, Sebastian Rohrbeck, Nico Jung und Christoph Carstensen zum Löschmeister, Noel Militzer, Sebastian Fach, Justin Bär und Tim Kleinhenz zum Feuerwehrmann sowie Jonas Heißrath zum Feuerwehrmannanwärter.

Mark Militzer wurde zum Stadtbrandmeister ab 1. Januar 2020, Toni Hammerschmidt als Stellvertreter ernannt, Roy Thiel als Verbandsführer, Nico Jung als Gruppenführer und Toni Hammerschmidt als Zugführer. Andreas Walter und Jens Große erhielten die Ehrenurkunde der Stadt Gefell für herausragende Verdienste um das Feuerlöschwesen in den vergangenen 20 Jahren.