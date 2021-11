Meine Meinung Vor Betrügern in Acht nehmen

Peter Cissek über Schockanrufe und Hilfe für Opfer.

Das Ausmaß der Schockanrufe in der Region ist so groß, dass beispielsweise das mobile Seniorenbüro Tanna-Gefell-Hirschberg regelmäßig Kriminalbeamte zu Vorträgen einlädt, um Senioren vor den Tricks der Betrüger zu warnen.

Lange Zeit funktionierte der so genannte Enkeltrick, bei dem im Sommer beispielsweise eine 82-jährige Frau in Tanna um 30.000 Euro betrogen wurde. Sie wollte nach einem Anruf einer „Verwandten“ beim Hauskauf helfen und übergab Bargeld an eine vermeintliche Notarssekretärin, die mit dem Geld verschwand.

Neuerdings wollen die Betrüger dem Angerufenen weiß machen, dass beispielsweise die Tochter einen Verkehrsunfall mit Personenschaden oder Todesopfern verursacht habe und nun dringend Geld für Anwalt und Kaution benötige. Oder, dass ein Verwandter mit Corona im Krankenhaus liege und Geld für bestimmte Medikamente brache. Die Täter gehen so geschickt vor, dass es Senioren oft nicht gelingt, aufzulegen und sich bei Verwandten zu erkundigen.

Das Beste wäre, hochbetagte Senioren lassen sich – von ihren Verwandten – aus dem Telefonbuch und digitalen Verzeichnissen streichen. Oder diese sperren fremde Rufnummern im Router. Wer dann doch auf die Trickbetrüger hereingefallen ist, dem kann der Weiße Ring wenigstens Beistand leisten.

