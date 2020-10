Nach Abriss des ehemaligen Katasteramtes und der alten Schulküche in Schleiz ist Platz für den Erweiterungsbau der Regelschule Johann Wolfgang von Goethe entstanden. Inzwischen ist auch die Vorplanung für den rund zwei Millionen Euro teuren Neubau abgeschlossen.

„Das Projekt ist zum 30. Juni 2020 zur Vorhabenanmeldung im Rahmen der Schulbauförderung beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft eingereicht worden“, teilte Kerstin Beyer, Fachdienstleiterin Zentrales Liegenschaftsmanagement in der Kreisverwaltung, mit. Bei einer Parallelbeauftragung wurden vier Architektur- beziehungsweise Ingenieurbüros gebeten, Lösungsvorschläge und Entwürfe zu erarbeiten. Grundlage dafür war eine gemeinsam zwischen Schule, dem Saale-Orla-Kreis und der Stadt Schleiz abgestimmte Aufgabenstellung. Dieses wettbewerbsähnliche Verfahren ist abgeschlossen mit der Auswahl eines Entwurfs des Architekturbüros Wandsleb aus Neustadt, auf den unter anderem die Vorplanung aufbaut. Ausschreibungen für Bauleistungen gibt es in der jetzigen Planungsphase noch nicht, so Kerstin Beyer.

Der Abriss der alten Schulküche und des einstigen Katasteramtes ist abgeschlossen. Foto: Archiv/Peter Cissek

Zweigeschossiger Erweiterungsbau in Schleiz geplant

Der zweigeschossige Erweiterungsbau soll neben einer Aula beziehungsweise Mensa mit etwa 130 Sitzplätzen auch drei große Klassenzimmer für 30 Schüler inklusive Vorbereitungsräume – wahlweise Differenzierungs- oder Nebenräume – beinhalten. Des Weiteren sind eine separate Heizungsanlage und Sanitärbereiche vorgesehen. Die an den Erweiterungsbau angrenzenden Freiflächen werden neu gestaltet. So soll unter anderem ein Stellplatz für Fahrräder und Mopeds errichtet werden. Laut Kostenschätzung werden die Gesamtkosten rund zwei Millionen Euro betragen. Diese sollen durch zirka 1,3 Millionen Euro Fördermittel und 700.000 Euro Eigenmittel des Landkreises getragen werden.

Bestandteil der zwischen der Stadt Schleiz und dem Landkreis geschlossenen Vereinbarung ist die Durchführung und Auswertung der Parallelbeauftragung der Architektur- und Ingenieurbüros. In dieser Vereinbarung ist unter anderem auch festgelegt, dass nach diesem Wettbewerb der Kreis beziehungsweise die Stadt die in jeweiliger Verantwortung liegenden Projekte selbstständig umsetzen. Insgesamt ist der Landkreis als Schulträger für das Regelschulgebäude und die für den Schulbetrieb erforderlichen Freiflächen zuständig; die Stadt Schleiz für die verbleibenden Freiflächen.

Die erfolgter Anmeldung in diesem Jahr soll der Fördermittelantrag bis 30. Juni 2021 gestellt werden, vorausgesetzt das Vorhaben wird bis dahin im Förderprogramm vom Ministerium bestätigt. „Danach muss der Bescheid abgewartet werden. Erst dann können die Termine wie Spatenstich und Inbetriebnahme festgelegt werden“, erklärte Kerstin Beyer.

„Wir werden abwarten, welche Flächen übrig bleiben und diese als Freiflächen gestalten“, sagte der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU).

GNTN nun auch mit Gebärdensprachdolmetscherin

Die Schleizer Regelschule, die jeden Monat Schulneuigkeiten im Format einer TV-Nachrichtensendung namens „Goethes neuste Top News“ (GNTN) auf ihrer Internetseite verbreitet, bietet diese seit der Oktober-Ausgabe auch in Gebärdensprache an. An der Schule gibt es das Wahlpflichtfach Deutsche Gebärdensprache (DGS). Zum Dolmetscherteam gehören neben Christiane Langer auch Kristina Grünert-Ackermann, Sophia Thomas, Anne König, Elisabeth Steinchen und gelegentlich eine Referendarin. Diese fünf Dolmetscherinnen übersetzen hauptsächlich für einen Schüler. Im Wahlpflichtfach DGS lernen dann dazu noch 18 Schüler der Klassenstufe 7 die Gebärdensprache.