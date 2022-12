Vorsorge gegen Geflügelpest im Saale-Orla-Kreis

Schleiz. Veterinäramt erlässt zum 16. Dezember eine präventive Allgemeinverfügung. Bislang gibt es weder bestätigte noch Verdachtsfälle im Kreis.

Das Veterinäramt des Saale-Orla-Kreises hat eine Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest erlassen. Sie tritt am 16. Dezember in Kraft und ist zunächst rein vorsorglicher Natur. Mit Inkrafttreten der Allgemeinverfügung werden unter anderem Geflügelausstellungen und -märkte in sogenannten Schutz- und Überwachungszonen verboten, wobei es solche Zonen aktuell im Saale-Orla-Kreis noch nicht gibt.

Hintergrund für den Erlass der Verfügung ist die Zunahme von Geflügelpest-Fällen in Deutschland. Seit Anfang Oktober wurden 81 Fälle bei Wildvögeln sowie 103 Fälle bei Hausgeflügel bestätigt. Auch in Thüringen wurde das Aviäre Influenzavirus in drei Fällen nachgewiesen, weitere Verdachtsfälle werden derzeit abgeklärt.

Das für Tiergesundheit zuständige Friedrich-Löffler-Institut stuft das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest als hoch ein. Sollte der Ausbruch der Geflügelpest bei einem Tier im Saale-Orla-Kreis amtlich festgestellt werden, hätte das die Ausweisung einer Schutz- und Überwachungszone zur Folge. Bislang gibt es weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

In Gebieten die nicht als Schutz- und Überwachungszone ausgewiesen sind – also momentan im gesamten Saale-Orla-Kreis – dürfen weiterhin Geflügelausstellungen stattfinden. Dafür gelten zwei Bedingungen: So müssen die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen stattfinden und am Einlass müssen tierärztliche Untersuchungen stattfinden, so dass nur gesundes Geflügel Einlass erhält.

Nach Kenntnis des Veterinäramtes sind im Saale-Orla-Kreis für das restliche Jahr keine Geflügelausstellungen geplant.

Allgemeinverfügung: www.saale-orla-kreis.de im Bereich Aktuelles