Wälder der Region werden gekalkt

Schleiz/Gefell/Rosenthal. Die betreffenden Waldgebiete im Saale-Orla-Kreis dürfen an den Tagen nicht betreten werden.

Am 6. Oktober startet eine Waldkalkungsmaßnahme per Hubschrauber für ein 243 Hektar großes Flurstück namens Hirschraufe südlich von Schleiz. Das Waldstück befindet sich westlich des Industriegebietes Wolfsgalgen und der Autobahn 9. Die Hirschraufe GbR nutzt für das Vorhaben, das je nach Witterung bis zum Wochenende dauern wird, Landesfördermittel, um Wälder auf 243 Hektar zu schützen.

Die nächste Waldkalkungsmaßnahme, dann für die Forstbetriebsgemeinschaft Obere Saale nahe Gefell, soll ab dem 11. Oktober eine Woche lang erfolgen. Dabei sollen 437 Hektar im Raum Frössen, Birkenhügel und Harra bei trockenem Wetter „bestreut“ werden.

Ausgebracht wird ein kohlensaurer Magnesiumkalk mit einer Dosisvon 3000 Kilogramm pro Hektar. Der Kalk wird per Lkw an die Landeplätze gefahren, dort werden etwa 1000 Kilogramm pro Turn in den Streukübel gefüllt und der Hubschrauber verteilt diese Menge. Pro Kübel werden maximal 90 Sekunden benötigt, so werden Tagesleistungen von bis zu 300 Tonnen erreicht. „Der Kalk ist in keiner Weise gesundheitsschädlich, er staubt jedoch. Aus Sicherheitsgründen sind während der Maßnahme die Waldgebiete gesperrt und dürfen nicht betreten werden“, sagte Eike-Bernhard Siefarth vom gleichnamigen, ausführenden Forstdienstleistungsunternehmen aus Warburg.