Wagen mit Anhänger überschlägt sich bei Rodacherbrunn

Rodacherbrunn. Bei einem Unfall zwischen Rodacherbrunn und Neundorf bei Bad Lobenstein ist zwar niemand verletzt worden, es entstand aber einiger Sachschaden. Am Sonntagmorgen befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi mitsamt Anhänger die Landstraße in Richtung Neundorf. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern, teilt die Polizei mit. Der Wagen kam nach links auf die Bankette ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 50-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Das Fahrzeug nebst Anhänger mussten abgeschleppt werden. red