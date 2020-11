Bei trockenem Wetter soll in den nächsten drei Wochen im Raum Tanna, Gefell, Dobareuth und Rothenacker der Wald per Hubschrauber gekalkt werden. Dabei handelt es sich um eine Waldfläche von insgesamt 449 Hektar.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Obere Saale nutzt die Fördermöglichkeiten des Landes, um die Wälder ihrer Mitglieder zu schützen. Das teilte Eike-Bernhard Siefarth vom gleichnamigen Forstdienstleistungsunternehmen aus dem ostwestfälischen Warburg mit.

Die Waldkalkung sei notwendig, da noch immer die Schadstoffe, die man Anfang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts als Ursache für das Waldsterben ausgemacht hat, wirksam seien. Jahrzehnte lang wurden Schadstoffe aus Kraftwerken, Autoabgasen und Hausbrand in den Böden angesammelt.

Ausgebracht werde ein kohlensaurer Magnesiumkalk mit einer Dosis von 3000 Kilogramm pro Hektar. Der Kalk werde per Lkw an die Landeplätze gefahren, dort werden etwa 1000 Kilogramm pro Turn in den Streukübel gefüllt und der Hubschrauber verteilt diese Menge GPS-gesteuert über die zu kalkenden Waldflächen.

„Der Kalk ist in keiner Weise gesundheitsschädlich, er staubt jedoch. Aus Sicherheitsgründen sind während der Maßnahme die Waldgebiete gesperrt und dürfen nicht betreten werden“, erklärte Siefarth.