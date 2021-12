Wanderung von Schleiz nach Mönchgrün mit Verpflegung für unterwegs

Schleiz/Görkwitz. Mehrere Anbieter sind an den nächsten beiden Sonntagen entlang der Runde von Schleiz nach Mönchgrün mit ihren Mitnahmeangeboten vertreten.

Am dritten und vierten Advent besteht für Interessierte die Möglichkeit zu einer Wanderung um Schleiz und den Görkwitzer Ortsteil Mönchgrün. Die angebotene, individuell zu bestreitende Tour führt von der Eremitage im Schleizer Ortsteil Oschitz, wo es Parkmöglichkeiten gibt, um den Lohmen bis zum Radweg und dann weiter in Richtung Kläranlage. Von da aus geht es zur Beyersmühle nach Mönchgrün. Nach kurzer Pause führt die Strecke wieder in Richtung Schleiz an der Graupenmühle vorbei zur Glücksmühle und von da aus zurück zum Startpunkt.

„Natürlich kann die Strecke auch entgegengesetzt wunderbar gelaufen werden. Das Besondere an der Wanderung ist, dass es auf der Strecke verschiedene Möglichkeiten gibt, sich mit einem kleinen Imbiss aus eigener Produktion der Anbieter zu stärken. So sind heiße Getränke, gebrannte Nüsse, Wild-Salami, Produkte von der Biene und von Alpakas an beiden Sonntagen zwischen 11 und 18 Uhr erhältlich. Für den kleinen Hunger gibt es natürlich auch etwas. Die Strecke von 7,2 Kilometern ist an den Wegpunkten gekennzeichnet und kann natürlich auch eigenständig geändert werden. Es gelten die allgemeinen Corona-Vorschriften. Es gibt an den Ständen keine Verweilmöglichkeiten“, teilte Dirk Klötzing vom Literarischen Weinverein Mönchgrün mit. Die genaue Wegbeschreibung kann im Internet unter https://bit.ly/3IzNphz angesehen und auf GPS-Geräte heruntergeladen werden.