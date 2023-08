Warnung vor Blaualgen im Bereich Saaldorf

In der Saale im Bereich Saaldorf wurde ein stärkeres Aufkommen von Blaualgen nachgewiesen.

Schleiz/Saaldorf. Der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises rät dringend vom Baden an dieser Stelle ab.

Der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises rät dringend vom Baden in der Saale im Bereich Saaldorf/Strandbereich des Rudervereins Bad Lobenstein ab. In dem Gewässer wurde ein stärkeres Aufkommen von Blaualgen (Cyanobakterien) festgestellt. Daher sollte es vermieden werden, dort zu baden, beim Schwimmen Wasser zu schlucken und sich in Bereichen mit sichtbaren Schlieren aufzuhalten. „Auch Hunde sollten das Wasser aktuell nicht trinken“, mahnt Amtsarzt Dr. Torsten Bossert.

Der Blaualgenbefall sei beinahe jeden Sommer in verschiedenen Bereichen der Saale in der Region festzustellen. Aktuell trage möglicherweise der niedrigere Wasserstand des Bleilochstausees zu einer höheren Wassertemperatur und einer erhöhten Konzentration im Wasser bei. Mit Hinweisschildern werden Besucher auf die Empfehlungen bei Befall aufmerksam gemacht.

Die Toxine der Blaualgen können Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Haut- und Schleimhautreizungen verursachen. Die Wirkung kann sich steigern, wenn an mehreren Tagen nacheinander algenhaltiges Wasser geschluckt wird. Kinder und Kleinkinder seien hierbei besonders gefährdet.

Sollten Beschwerden nach dem Baden auftreten, werde empfohlen, einen Arzt aufzusuchen und sich im Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes zu melden.

Mehr Informationen gibt es unter www.saale-orla-kreis.de/de/badestellen.html