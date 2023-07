Warum das Geschicklichkeitsfahren bei Schleizer Kindern besonders hoch im Kurs stand

KJS in Aktion in der ersten Sommerferienwoche

Schleiz. Sommerferien mit Spaß und Bewegung für Kinder in Schleiz

Der Kinder- und Jugendstützpunkt Schleiz bietet in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm für alle, die gerne aktiv sind und gemeinsam etwas unternehmen. In dieser Woche dreht sich alles rund ums Fahrrad. Alle Gefährte und Helme wurden geprüft, und bei den Geschicklichkeitsfahrten war das Wasser aus dem Gartenschlauch der wohl beliebteste Teil der Strecke. Auch an und rund um den Wehrteich führte eine Tour, die im Anschluss noch weiter ins Freibad ging. Einen kleinen Arbeitseinsatz gab es im Schulgarten der Oettersdorfer Grundschule. Dort wurde Unkraut gepflückt, bevor sich alle ein Eis schmecken ließen. Einige freuen sich schon auf die übernächste Woche, dann werden die Zelte am KJS aufgeschlagen.