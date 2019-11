Es gibt Dinge, die machen Menschen Angst. Beim Luginsland-Hotelier Otto Pätzold ist es nicht, dass der Einbrecher mal im Restaurant sitzen oder auf der Straße entgegen kommen könnte. Dafür hat der Gastronom, der schon Gäste aus über 70 Ländern und mit den verschiedensten Charakteren bedient hat, nicht unbedingt Angst.

Was ihn sorgt, ist, dass viele junge Leute in der Region der Droge Chrystal Meth verfallen sind. Er ist sich sicher, dass es sich bei dem Einbrecher wahrscheinlich um einen Drogenabhängigen handle, der dringend Geld benötigt. Für seinen Lebensunterhalt und vor allem für die Droge, von der er abhängig ist. Zwar gilt der aus Tschechien in den grenznahen Raum geschmuggelte Stoff als Billigdroge, doch mit der Zeit geht das für Konsumenten ganz schön ins Geld.

Otto Pätzold sorgt es, dass nach dem Berufsbildungsbericht 2018 des Bundesbildungsministeriums 2,13 Millionen Leute zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsausbildung sind. Das sind 2,13 Millionen Menschen ohne Perspektive, die Geld benötigen, nicht nur wenn sie sich Drogen leisten wollen.

Es muss dem Staat und vor allem den Jobcentern gelingen, jene Menschen zu Fachkräften ausbilden zu lassen. Denn diese werden dringend benötigt, auch in gastronomischen Betrieben wie im Luginsland-Hotel. So schließt sich der Kreis.