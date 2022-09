Was zum Entschwurbeln

Oliver Nowak über leicht widerlegbare Behauptungen.

Die Rechts-, Reichs- und Querdenkerbewegung in Schleiz hat diese Woche wirklich den Vogel abgeschossen, als einer von denen die Einsatzkräfte der Schleizer Feuerwehr mit dem ausgestreckten Mittelfinger beim Ausrücken zur ausgelösten Brandmeldeanlage im Schleizer Krankenhaus grüßte – weil der Einsatz quasi als „Gegendemonstration“ wahrgenommen wurde. Das ist kaum zu glauben, aber wahr. Ein zweistündiges Propagandavideo von dem illegalen Aufzug dokumentiert das.

Das Video veranschaulicht unter Zuhilfenahme einer kurzen Recherche auch, wie falsch diese Menschen in ihren Behauptungen liegen. Auffällig oft, ja fast immer, gebe es Einsätze während der illegalen Aufzüge. Das schwurbelt einer dumm vor und die anderen blöde nach. Zum Glück müssen Einsätze genau dokumentiert werden. Und die Schleizer Feuerwehr veröffentlicht, wann sie wohin ausgerückt ist. In diesem Jahr war das montags und mittwochs zur Uhrzeit der illegalen Aufzüge zwei Mal. Beim 199. Einsatz am 3. August und beim 224. Einsatz am Mittwoch. Zack: entschwurbelt.

Demonstranten beleidigen Schleizer Feuerwehr