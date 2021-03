Oberlemnitz. Die Reparaturarbeiten an einer Trinkwasserleitung dauern an.

In Oberlemnitz wird am Mittwoch, 3. März, zwischen circa 8.30 und 12 Uhr das Wasser erneut komplett abgestellt, teilt der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobenstein (Walo) mit.

Grund dafür seien anhaltende Reparaturarbeiten an einer Trinkwasserleitung, die am Vortag noch nicht abgeschlossen werden konnten. Bereits am Dienstagvormittag war deshalb die Trinkwasserversorgung in dem Ort unterbrochen.

Bürger sollen sich für den Zeitraum mit Trinkwasser bevorraten, heißt es.