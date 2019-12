Wegen Weihnachten Aufenthalt in Schleiz und Tegau verlängert

Keabetswe Pilane sollte eigentlich schon am 11. Dezember nach Hause ins südafrikanische Pretoria fliegen. Doch die Austauschschülerin am Dr.-Konrad-Duden-Gymnasium in Schleiz wollte noch die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel in Deutschland erleben. „Wir feiern auch Weihnachten, aber hier ist die Vorweihnachtszeit mit den Weihnachtsmärkten viel schöner“, erklärt die 19-Jährige, weshalb sie ihren Aufenthalt bis 6. Januar verlängerte.

Dabei war Deutschland für sie eher Liebe auf den zweiten Blick. Da sie perfekt Englisch spricht, wollte sie nach dem Abitur ein Austauschjahr in den USA absolvieren. Doch das klappte nicht. Der Rotary-Club hat ihr ein Jahr in Deutschland angeboten und auch finanziert. Denn Keabetswe Pilane ist Halbwaise. Ihre Mutter, die als Krankenschwester tätig ist und zur Mittelschicht zählt, könnte sich einen einjährigen Auslandsaufenthalt ihrer Tochter in der Ersten Welt nicht leisten.

Vater starb, als sie elf Monate alt war

Als Keabetswe Pilane elf Monate alt war, wurde ihr Vater im Dienst erschossen. Er war Angehöriger der schnellen Eingreiftruppe bei der südafrikanischen Armee und überlebte den Einsatz nach einem Bankraub nicht. „Der Staat zahlt mir dafür bis zum 25. Lebensjahr die Kosten für Schule und Ausbildung“, erzählt Keabetswe Pilane. Das ermöglichte ihr auch eine ordentliche Schulausbildung. In der bis zur 7. Klasse führenden Primärschule, „der besten in der Stadt“, war sie die einzige Schwarze unter 40 Schülern ihrer Klasse. Auch später auf dem Gymnasium wurde sie die Jahrgangsbeste. „Aus diesem Grund und auch wegen meiner Biografie hat mir der Rotary-Club ein Austauschjahr nach bestandenem Abitur finanziert“, erzählt die Südafrikanerin. Im Normalfall hätte ihre Mutter umgerechnet etwa 3500 Euro für Flug, Kleidung und Gebühr bezahlen müssen, zählte Albrecht Kretzschmar, Jugendbeauftragter (Yeo) im Rotary-Club Schleiz, zusammen. In Deutschland habe der hiesige Rotary-Club darüber hinaus eine Reise durch Europa finanziert, die Keabetswe Pilane nach Wien, Budapest, Venedig, Rom, Paris, Dresden, Berlin und Hamburg führte. Beherbergt wurde sie im vergangenen Jahr auf Kosten ihrer Gasteltern in Moßbach und Tegau.

Neue Freiheit, ähnliche Probleme

Im Jahr 1990, als es die Wiedervereinigung Deutschlands gab, war Keabetswe Pilane noch nicht auf der Welt. In diesem Jahr begann auch in ihrem Land eine neue Zeitrechnung. Nach einem langen Zeitraum des Widerstands mit Streiks, Protestmärschen, internationalen Aktivitäten, Sabotage und auch Terrorangriffen verschiedener Anti-Apartheid-Bewegungen ging die international isolierte Regierung einen ersten Schritt in Richtung ihrer eigenen Entmachtung: Sie hob das Verbot des African National Congress (ANC) und anderer politischer Organisationen auf und ließ den bekanntesten Widerstandskämpfer, Nelson Mandela, nach 27 Jahren aus dem Gefängnis frei. Bei den ersten für alle Bewohner freien Wahlen am 27. April 1994 errang der ANC einen überwältigenden Wahlsieg und ist seitdem die Regierungspartei. Nelson Mandela wurde zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt.

Für die junge Generation der Keabetswe Pilane spiele es in Südafrika untereinander keine Rolle mehr, ob man Schwarzer oder Weißer ist, ähnlich wie Gleichaltrige in Deutschland nicht mehr in Ossi und Wessi unterscheiden, erzählt sie. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben“, sagt die Austauschschülerin. Sie weiß aber auch, dass es viele Schwarze nicht sind, weil sie keine oder keine gut bezahlte Arbeit haben und in den Townships leben müssen. 30 Jahre nach Erlangung der neuen Freiheit gibt es wie im Osten Deutschlands auch in Südafrika ähnliche Gründe, die bei Bevölkerungsschichten zur Unzufriedenheit führen: der starke Zuzug von Migranten aus ärmeren Staaten in das wirtschaftlich stärkste Land des afrikanischen Kontinents. „Diese Menschen erhalten vom südafrikanischen Staat keinerlei Unterstützung und schlagen sich mit Drogengeschäften durch oder nehmen als billige Arbeitskräfte manchen Südafrikanern die Jobs weg. Das sorgt für Unmut“, fasst die Austauschschülerin zusammen.

Sie will Anwältin werden

Dabei hat sie vor allem im Bereich des Schleizer Busbahnhofes selbst Ansätze von Ausländerfeindlichkeit gespürt und manch dumme Sprüche gehört. Sie ist froh, dass Mitschüler mit dabei sind, wenn sie in den Schulbus steigt. Doch das sei kein Vergleich, wenn sie auf die Kriminalität in südafrikanischen Großstädten schaut. „Ich selbst bin zum Glück in meiner Heimat noch nie überfallen worden“, sagt die jüngste der drei Töchter ihrer Mutter.

Als Keabetswe Pilane am 25. Januar 2019 ihr Austauschjahr begann, da sprach sie noch kein Wort Deutsch. An diesem Mittwoch hat sie am Goethe-Institut in Dresden ihre Deutsch-Prüfung mit dem Zertifikat B1 bestanden. Sie nahm im Mai sogar mit einem Beitrag in Englisch, Deutsch und ihrer Lokalsprache Setswana am Dichterwettstreit Poetry Slam beim Literarischen Weinfest in Mönchgrün teil.

Mit ihren sechs Freundinnen vom Schleizer Gymnasium will sie über WhatsApp, Facebook und Instagram in Kontakt bleiben. „Mir gefällt die Internationalität. Am liebsten würde ich in den USA studieren, aber das lässt meine Mutter nicht zu. So werde ich wohl in Südafrika studieren. Ich möchte Anwältin werden“, sagt die 19-Jährige. Auch wenn es wegen des Frauenüberschusses in Südafrika den Spruch „ein guter Mann hat drei Frauen“ gibt, möchte sie, wenn sie mal heiratet, ihren Mann nicht mit anderen teilen.

Doch vorerst freut sie sich auf Weihnachten und die Silvesterreise mit ihrer Gastfamilie nach Hamburg.