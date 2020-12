Weihnachtskrippe in Löhma als Ausflugsziel in Vorweihnachtszeit

Während Weihnachtsmärkte in diesem Jahr coronapandemiebedingt nicht stattfinden, hat die Gemeinde Löhma bei Schleiz eine neue Attraktion für Wanderer und Spaziergänger in der Vorweihnachtszeit: Holzbildhauer Puiu Ackermann-Rotaru hat eine Weihnachtskrippe mit handgeschnitzten Figuren geschaffen, die in der Nähe seines Hauses am Ortsausgang in Richtung Kirschkau zu sehen ist.