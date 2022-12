Weihnachtsmarkt und Infotag: Schleizer Goetheschule wird überrollt von Besucheransturm

Schleiz. Weihnachtsmarkt und Tag der offenen Tür an der Schleizer Regelschule. Mehr als 750 Gäste sind neugierig auf die Goetheschule.

„Weihnachtsmarkt bei Goethes“ und „Tag der offenen Tür“ gleichzeitig? Geht das? Kann das funktionieren? Diese Frage stellten sich an der Schleizer Regelschule die Organisatoren im Vorfeld. Seit September wurde daher vorbereitet und organisiert. Schülervertretung, Klassensprecher und Kollegium stellten trotz Zeitdruck und Personalmangel eine Veranstaltung auf die Beine, welche die Schule schon lange nicht mehr gesehen haben.

„Nicht nur unsere Goetheschule erstrahlte in weihnachtlichem Glanz, sondern auch die Augen der mehr als 750 Gäste funkelten vor Begeisterung“, berichtet im Nachgang Schulleiter Toralf Hieb. Die Organisatoren hatten nur mit maximal 500 Gästen gerechten, so dass nicht alle Besucher einen getöpferten Eintrittschip erhalten konnten. „Im kommenden Jahr sind wir besser auf einen solchen Besucheransturm vorbereitet“, so Hieb.

Durchweg positives Feedback

Vom Keller bis zum Dachboden, vom Schulhof bis in den letzten Klassenraum habe Hochbetrieb geherrscht, berichtet stolz der Schulleiter. Den Gästen wurden Einblicke in den täglichen und digitalisierten Unterricht mit dem iPad gewährt, und sie durften noch viel tiefer eintauchen, zum Beispiel mit dem Mikroskop in verschiedene Zellen von Pflanzen und Lebewesen. Diese Bilder wurden dann auf 85-Zoll-Monitore geworfen und man hörte manch erstauntes „Ahhh!“ und „Ohhh!“. Nebenan wurde mit Chemikalien experimentiert.

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wurden alte schwarz-weiß Fotos nachkolloriert, Texte geschrieben oder Bilder gemalt. Es wurde gepuzzelt, gesungen, gebastelt, die besten Ergebnisse aus dem Unterricht präsentiert zum Beispiel Schmuck aus alten Fahrradreifen. Es wurden Tannenbäume aus Notenblättern gebastelt oder Weihnachtskarten mit dem Fingeralphabet gestaltet. Wie sich das für einen richtigen Weihnachtsmarkt gehört, standen auch Töpferwaren, Adventsgestecke und Holzartikel zum Verkauf – alles selbst gemacht.

Besonders freuten sich die Organisatoren über das durchweg positive Feedback. Eine Besucherin sagte: „Ich wollte mal einfach Danke sagen für den wirklich gelungenen Tag hier bei euch an der Schule. Ihr habt das alle toll gemacht. Ihr macht einen tollen Job.“

Schulleiter Hieb: „Alleine dieser Satz sagt uns: Tag der offenen Tür und Weihnachtsmarkt zusammen – das funktioniert! Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.“