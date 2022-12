Weihnachtstanz und Silvesterparty in Neustadt

Die Thüringer Band "Kirsche & Co" spielt am 25. Dezember im Wotufa-Saal in Neustadt.

Neustadt. Jahresausklang im Neustädter Wotufa-Saal. Verschiedene Musikgruppen spielen an Weihnachten und Silvester in Neustadt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird nicht nur in die Pößnecker Shedhalle, sondern auch in den Neustädter Wotufa-Saal zum Weihnachtstanz eingeladen. „Deutschrock handgemacht und vom Feinsten sowie so mancher Rio-Song“ von Kirsche & Co. aus der Erfurter Umgebung steht am 25. Dezember ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, im Programm. Außerdem gibt es „Blues & Rock sowie Bluesrock vom Feinsten“ von Kurz & Lang aus Steinbach bei Bad Liebenstein im Wartburgkreis.

In der Neustädter Wotufa kann auch ins neue Jahr hinein gefeiert werden. So wird am 31. Dezember ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, zum Silvester mit Herrmann’s Crossroads aus Mielesdorf bei Tanna sowie Kappi & René eingeladen. Am letzten Abend des Jahres gibt es Classic-Rock auf die Ohren und bei den Songs, die von Renft, Gundermann und Steppenwolf bis Jimi Hendrix, Santana und Uriah Heep reichen, dürfte jeder Partygänger auf seinen Kosten kommen, meinen die Gastgeber.

Der Wotufa-Saal steht seit 1996 für Musikkultur in der Region. Vorschläge für Bands, die da mal auftreten sollten, sind per Mail an wotufa@aol.com willkommen, denn eine breite Programmausrichtung ist für die Betreiber Herzens- und Ehrensache.